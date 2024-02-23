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На Тернопільщині вперше ЦНАП облаштували для людей з порушенням слуху
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На Тернопільщині вперше ЦНАП облаштували для людей з порушенням слуху

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На Тернопільщині вперше ЦНАП облаштували для людей з порушенням слуху
Фото: Чортківська міська рада

На Тернопільщині вперше ЦНАП облаштували для обслуговування людей з порушенням слуху. Він діє у Чорткові. Про це написали на сторінці міської ради у соцмережі.

У цьому ЦНАПі встановили інформаційний сенсорний стіл та систему персонального підсилювача для людей з порушеннями слуху.

Перший ЦНАП, облаштований для людей з порушенням слуху
Перший ЦНАП, облаштований для людей з порушенням слуху. Фото: Чортківська міська рада

Також у ЦНАПі в онлайн-режимі працює сурдоперекладач.

Перший ЦНАП, облаштований для людей з порушенням слуху
Перший ЦНАП, облаштований для людей з порушенням слуху. Фото: Чортківська міська рада

Одна з перших жителів громади з порушеннями слуху, які скористалися послугами цього ЦНАПу — Валентина Костюк. Жінка переїхала на Тернопільщину з Бахмута після повномасштабного вторгнення. Вона розповіла, що вперше самостійно скористалась послугами центру надання адміністративних послуг.

Перший ЦНАП, обла8штований для людей з порушенням слуху
Перший ЦНАП, обла8штований для людей з порушенням слуху. Фото: Чортківська міська рада

"Технічне обладнання для забезпечення доступного та комфортного обслуговування населення громади, зокрема людей з інвалідністю передали в рамках проєкту ПРООН /SIDA ,"Посилене партнерство для сталого відновлення", — йдеться на сторінці міської ради.

Перший ЦНАП, облаштований для людей з порушенням слуху
Перший ЦНАП, облаштований для людей з порушенням слуху. Фото: Чортківська міська рада

Нагадаємо, у 2020 році на Тернопільщині створили контакт-центр, де в онлайн-режимі оператор центру може перекласти жестовою мовою і пояснити, з яким запитом звернулася людина.

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