На Тернопільщині вперше ЦНАП облаштували для людей з порушенням слуху

На Тернопільщині вперше ЦНАП облаштували для обслуговування людей з порушенням слуху. Він діє у Чорткові. Про це написали на сторінці міської ради у соцмережі.
У цьому ЦНАПі встановили інформаційний сенсорний стіл та систему персонального підсилювача для людей з порушеннями слуху.
Також у ЦНАПі в онлайн-режимі працює сурдоперекладач.
Одна з перших жителів громади з порушеннями слуху, які скористалися послугами цього ЦНАПу — Валентина Костюк. Жінка переїхала на Тернопільщину з Бахмута після повномасштабного вторгнення. Вона розповіла, що вперше самостійно скористалась послугами центру надання адміністративних послуг.
"Технічне обладнання для забезпечення доступного та комфортного обслуговування населення громади, зокрема людей з інвалідністю передали в рамках проєкту ПРООН /SIDA ,"Посилене партнерство для сталого відновлення", — йдеться на сторінці міської ради.
Нагадаємо, у 2020 році на Тернопільщині створили контакт-центр, де в онлайн-режимі оператор центру може перекласти жестовою мовою і пояснити, з яким запитом звернулася людина.