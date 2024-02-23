За два тижні на здачі в макулатуру російськомовних книжок представники "Пластового молодіжного центру" у Житомирі зібрали понад 7,5 тисяч гривень. Гроші передали у скарбничку проєкту "Житомирський дрон".

Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків керівника "Пластового молодіжного центру" міської ради Павло Кобзар.

За його словами, до процесу здачі на макулатуру російськомовної літератури житомиряни активно долучилися від початку акції.

"Спочатку ми хвилювалися, думали, люди не відгукнуться. Але ажіотаж розпочався відразу. Люди приносили і по декілька книжок, і по декілька десятків. Тому ми приємно вражені. Житомирянам зайшла ця ідея. Ми здаємо ці книжки в макулатуру, а гроші передаємо на підтримку українського війська. За пів місяця назбирали більш, ніж половину від потрібної суми на один дрон. Це непоганий результат" , — сказав Павло Кобзар.

Інформацію про акцію зі збору російськомовних книжок ініціатори розмістили у соцмережах. Також опублікували рахунок, куди можна додатково донатити для ЗСУ,— каже організатор акції.

"Ми поставили собі мету за місяць зібрати хоча б на один дрон. Він коштує щонайменше 15 тисяч гривень. Чесно кажучи, суто на зборі макулатури це зробити досить важко. Адже за один кілограм книжок, зданий на макулатуру, можна отримати лише 4 гривні. Тому, ми порахували, що нам потрібно зібрати майже 4 тонни макулатури. А відтак на наших плакатах розмістити QR-код із посиланням на банківський рахунок, куди можна внести будь-яку суму, яку ми перерахуємо на "Житомирський дрон", — розповів виконувач обов'язків керівника міського "Пластового молодіжного центру".

Зі слів представниці центру Діани Дзядевич, акція зі збору російськомовної літератури в Житомирі триває. Книжки можна приносили у приміщення міської ради, Навколокультурного простору, Гончаренко-центру, простору для жінок та дівчат "Вільна" та інші установи.

"Для мене і, я думаю, для багатьох житомирян, цей збір макулатури російських книг — це ще один спосіб позбавитися від усього російського. Для тих, хто ще не встиг це зробити або не мав можливості. У декого російськомовні книжки чи книжки російських видавництв просто пиляться на поличках, і їх ніхто не читає. А так ми пришвидшили цей процес, і ще корисну справу для наших військових зробили", — розповіла Діана Дзядевич.

Раніше Суспільне писало, що акція зі збору російськомовних книжок на макулатуру у Житомирі розпочалася на початку лютого. Всі виручені гроші від акції мають переказати на проєкт "Житомирський дрон".

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