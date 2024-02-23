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Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
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Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини

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Загинули військові з Рівненщини
Фото з Facebook тергромад

Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Ігоря Вожиєвського з Зарічненської громади, Юрія Серпутька з Немовицької, Валентина Ковальова з Володимирецької ТГ.

Про це поінформували у Facebook місцевих громад.

Ігор Вожиєвський

Ігор Вожиєвський — житель міста Маріуполь Донецької області. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік працював на заводі "Азовсталь". 22 вересня 2022 року вступив до лав Збройних Сил України.

Сержант Ігор Вожиєвський помер 21 лютого 2024 року в лікарні Дніпра внаслідок вірусної пневмонії.

Прощання із військовим відбудеться 23 лютого. Траурний кортеж в Зарічненську громаду прибуде орієнтовно о 13:00 та рухатиметься по маршруту:

  • вул. Харківця;
  • вул. Василя Войтовича;
  • вул. Лесі Українки;
  • вул. Фестивальна;
  • площа «Героїв Майдану»;
  • вул. Центральна.

Поховають Ігоря Вожиєвського на кладовищі села Морочне, родом з якого його родичі.

Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
Фото з Facebook тергромади

Юрій Серпутько

Юрій Серпутько проживав у селі Зносичі Сарненського району. 37-річний військовий з позивним "Звір" загинув 19 лютого 2024 року під час бойових дій у Харківській області.

Про зустріч загиблого бійця та чин похорону у громаді повідомлять додатково.

Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
Фото з Facebook тергромади

Валентин Ковальов

Валентин Ковальов, 1973 року народження, проживав у селищі Володимирець Вараського району.

Про зустріч загиблого бійця та чин похорону у громаді повідомлять додатково.

Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
Фото з Facebook тергромади

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