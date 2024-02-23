Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини

Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Ігоря Вожиєвського з Зарічненської громади, Юрія Серпутька з Немовицької, Валентина Ковальова з Володимирецької ТГ.
Про це поінформували у Facebook місцевих громад.
Ігор Вожиєвський
Ігор Вожиєвський — житель міста Маріуполь Донецької області. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік працював на заводі "Азовсталь". 22 вересня 2022 року вступив до лав Збройних Сил України.
Сержант Ігор Вожиєвський помер 21 лютого 2024 року в лікарні Дніпра внаслідок вірусної пневмонії.
Прощання із військовим відбудеться 23 лютого. Траурний кортеж в Зарічненську громаду прибуде орієнтовно о 13:00 та рухатиметься по маршруту:
- вул. Харківця;
- вул. Василя Войтовича;
- вул. Лесі Українки;
- вул. Фестивальна;
- площа «Героїв Майдану»;
- вул. Центральна.
Поховають Ігоря Вожиєвського на кладовищі села Морочне, родом з якого його родичі.
Юрій Серпутько
Юрій Серпутько проживав у селі Зносичі Сарненського району. 37-річний військовий з позивним "Звір" загинув 19 лютого 2024 року під час бойових дій у Харківській області.
Про зустріч загиблого бійця та чин похорону у громаді повідомлять додатково.
Валентин Ковальов
Валентин Ковальов, 1973 року народження, проживав у селищі Володимирець Вараського району.
Про зустріч загиблого бійця та чин похорону у громаді повідомлять додатково.
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