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Двом сім'ям загиблих військовослужбовців з Хмельниччини передали державні відзнаки
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Двом сім'ям загиблих військовослужбовців з Хмельниччини передали державні відзнаки

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У Віньковецькій громаді, що на Хмельниччині, родинам двох загиблих військових вручили державні відзнаки. Посмертно нагороди отримали Анатолій Пшеворський і Дмитро Березюк.

Про це повідомили у Хмельницькій районній державній адміністрації.

"На жаль, ми продовжуємо втрачати наших хлопців. Розумію, що немає таких слів, котрі здатні загоїти біль від втрати найрідніших людей. Тому наш обов’язок — пам’ятати про неоціненний подвиг усіх тих, хто боровся та продовжує вести боротьбу за незалежність держави", — йдеться у повідомленні.

Двом родина загиблих військових з Хмельниччини передали державні нагороди
Двом родина загиблих військових з Хмельниччини передали державні нагороди, лютий 2024. Фото: Хмельницька районна державна адміністрація

Анатолія Пшеворського посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. 25-річний військовий загинув 24 червня 2023, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Хлопець служив на посаді стрільця-санітара десятої окремої гірсько-штурмової бригади.

Майора, заступника командира дивізіону артилерійської розвідки Дмитра Березюка посмертно відзначили орденом "Данила Галицького". 33-річний військовий загинув 20 липня 2023 року у Запорізькій області. Чоловік був родом з села Зоряне. Дмитра Березюка призвали до лав Збройних сил України у червні 2019 року. Служив у 44 окремій артилерійській бригаді, був учасником ООС. З початком повномасштабного вторгнення воював у Житомирській, Київській областях, а також на сході та півдні України.

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