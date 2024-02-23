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На Закарпатті у річці Тиса знайшли тіло чоловіка
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На Закарпатті у річці Тиса знайшли тіло чоловіка

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На Закарпатті у річці Тиса знайшли тіло чоловіка
Річка Тиса. Фото ілюстративне | ДПСУ

На Закарпатті 22 лютого у річці Тиса знайшли тіло чоловіка 1998 року народження.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, тіло вилучили близько 14:10.

"Ймовірним потопельником є житель селища Великий Бичків Рахівського району. Для проведення пошукових робіт залучалось водолазно-рятувальне відділення міста Хуст", — йдеться у повідомленні.

За словами речниці Нацполіції в Закарпатській області Ганни Дан, хлопець пішов з дому вранці 19 лютого. Про зникнення рідні чоловіка до поліції не заявляли. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

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