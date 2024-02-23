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На Вінниччині відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблих оборонців
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На Вінниччині відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблих оборонців

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На Вінниччині відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблих оборонців
Фото: Геннадій Глухманюк

На Вінниччині відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблих оборонців Максима Цибульського та Владислава Кожухара.

Відкрили їх у школі, де навчались військовослужбовці. На відкриття прийшли рідні, друзі, побратими чоловіків.

Про це повідомив голова Могилів-Подільської міської громади Геннадій Глухманюк.

Максим Цибульський

На Вінниччині відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблих оборонців

Оборонцю було 34 роки. Він з Могилів-Подільського. Помер від важких поранень, отриманих в боях на Донеччині . Залишились без батька діти, мати втратила сина, а дружина чоловіка.

Владислав Кожухар

На Вінниччині відкрили меморіальні дошки в пам'ять про загиблих оборонців

21-річний Владислав Кожухар із Могилева-Подільського був навідником кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Загинув 5 травня 2023 року під час важких боїв в Донецькій області.

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