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Пік повені: яка ситуація з підтопленнями на Волині
довкілляРегіони

Пік повені: яка ситуація з підтопленнями на Волині

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Станом на 23 лютого на Волині залишаються підтопленими 13,482 гектарів сільськогосподарських угідь. Площі підтоплень у порівнянні з попереднім днем зменшились на 159 гектарів.

Пік зимової повені йде на спад, розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук і додав, що цьому сприяє сприятлива температура та відсутності дощів.

Наразі підтопленими в області залишаються 612 господарських споруд. У Камінь-Каширському районі у воді залишаються 5 148 гектарів, у Ковельському — 8 334 гектари.

"У цих районах продовжують працювати насосні станції, які відкачують воду. У Ковельському району — три та Камінь-Каширському — дев'ять, — каже Ростислав Кравчук.

Як говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області, рівні води в річках понизили свій рівень: Прип'ять та Стохід на один сантиметр, Західний Буг — на два сантиметри.

"На полях ще є "блюдця" з водою, також ще не зійшла вода в заплавах, але пік повені ми вже пережили і потепління, і вегетація рослин сприятимуть тому, що рівні води й надалі падатимуть", — каже Ростислав Кравчук.

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