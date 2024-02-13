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Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
довкілляРегіони

Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді

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Через зимовий паводок на Волині затоплені 13,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок. Рівнів підтоплення досягли річки Стохід, Прип’ять і Західний Буг.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Каже: найбільше підтоплень у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Рятувальники провели моніторинг рівнів води 12 лютого в екосистемах Доросинівської громади, що в Луцькому районі. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області
"Починаючи з жовтня минулого року і до сьогодні випадає дуже велика кількість опадів – це дві норми кожного місяця. Відкачують ДСНС-ники насосними станціями. Але це можна рік один покачати, другий. Тому що це відкачування веде до того, що будуть розмиватися фундаменти", — сказав Ростислав Кравчук.
Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Ростислав Кравчук. Фото: Суспільне Луцьк

З його слів, підтоплення також спричиняє відсутність зливових каналізацій. Через затоплення територій рятувальники змушені відкачувати воду за допомогою мотопомпи або пожежної машини у безпечне місце, розповів речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.

Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Рятувальники відкачують воду в Ківерцівській громаді. Фото: Суспільне Луцьк
"Тільки за останню добу відкачано понад 600 метрів кубічних води. За минулу добу було чотири виїзди загалом по області, зокрема в місті Луцьку на вулиці Корольова, селищі Торчин, Голоби", — зазначив фахівець.
Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Володимир Нестеров. Фото: Суспільне Луцьк

Ситуація у Ківерцівській громаді із підтопленнями приватних обійсть

Майже тиждень стоїть вода через рясні опади у дворі на вулиці Захисників України в місті Ківерці, розповів місцевий житель Володимир Миколайович. Аби запобігти підтопленням, говорить, звертався до міської ради, але поки безрезультатно.

"У мене тут садок був. Потім почала вода затоплювати. Мусив вирити сажавку. Сніга нападало, вода піднялася. Подвір’я все у воді. Тут нема каналізації", — зазначив чоловік.
Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Володимир Миколайович. Фото: Суспільне Луцьк

Сусідка чоловіка Людмила говорить: її подвір’я тиждень у воді. Жінка зазначила, що чекала реакції міських чиновників, до яких зверталася, оскільки підтоплення негативно впливає і на насадження, і на фундамент будинку.

"Він приїхав, подивився. Каже: "Бий фундамент у заборі, щоб випустити воду. Ми вам тут нічо не зробим. Тут ще яма". Я кажу, що в мене туалету в хаті, ванни — нічо нема". — додала місцева жителька.
Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Людмила. Фото: Суспільне Луцьк

Локальні підтоплення у Ківерцівській громаді фіксують і переадресовують запити від людей у підрозділи ДСНС, зазначив керівник профільного відділу міської ради Богдан Сурмик. З його слів, аби розв'язати проблему, потрібні зливові каналізації.

Зимовий паводок на Волині: яка ситуація з підтопленнями у Ківерцівській громаді
Підтоплені домогосподарства в Ківерцівській громаді. Фото: Суспільне Луцьк
"Минулого року почали робити ливневу каналізацію по Літописній. Ґрунти просідають, створюється болото, тобто це треба робити у суху погоду", — сказав посадовець.

Речник ДСНС в області Володимир Нестеров додав, що через ймовірне погіршення ситуації будуть моніторити території разом із представниками гідрометеорологічних служб та водних ресурсів.

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