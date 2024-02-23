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На Хмельниччині попрощались з кам'янчанином Миколою Микитюком
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На Хмельниччині попрощались з кам'янчанином Миколою Микитюком

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На Хмельниччині попрощались з кам'янчанином Миколою Микитюком
Фото: Михайло Посітко

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, сьогодні, 23 лютого, попрощались з захисником України Миколою Микитюком.

Про це сказав Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко.

За його словами, життя військовослужбовця обірвалось 29 січня 2024 року на Запорізькому напрямку поблизу населеного пункту Роботине.

Микола Микитюк родом з Кам'янця-Подільського. На військову службу чоловіка мобілізували 13 грудня 2023 року. На фронті Микола Микитюк був стрільцем.

Бійцю Миколі Микитюку назавжди 36 років.

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