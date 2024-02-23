Львівщина 23 лютого попрощається із трьома захисниками

Сьогодні, 23 лютого, на Львівщині попрощаються із загиблими військовими: Володимиром Грінченком, Василем Цицою, Ігорем Зеленевичем.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Володимир Грінченко — львів’янин. Проходив строкову військову службу у складі військової частини А1827, а після її завершення підписав контракт із ЗСУ.
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації воював у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Виконував бойові завдання на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Василь Цица —мешканець села Сянки Боринської громади. Військовослужбовець загинув 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району, Запорізької області. Був старшим солдатом, старшим навідником військової частини 3215.
Ігор Зеленевич родом із села Риків Козівської громади. Був учасником АТО, брав безпосередню участь у стримуванні російських військ, воюючи в одному з підрозділів ЗСУ. Захищаючи Україну, восени 2023 року загинув його син — Назар Зеленевич.