НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Львівщина 23 лютого попрощається із трьома захисниками
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

Львівщина 23 лютого попрощається із трьома захисниками

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Львівщина 23 лютого попрощається із трьома захисниками
Зображення ілюстративне. Фото Романа Балука/пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 23 лютого, на Львівщині попрощаються із загиблими військовими: Володимиром Грінченком, Василем Цицою, Ігорем Зеленевичем.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Володимир Грінченко — львів’янин. Проходив строкову військову службу у складі військової частини А1827, а після її завершення підписав контракт із ЗСУ.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації воював у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Виконував бойові завдання на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Володимир Грінченко
Володимир Грінченко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Василь Цица —мешканець села Сянки Боринської громади. Військовослужбовець загинув 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району, Запорізької області. Був старшим солдатом, старшим навідником військової частини 3215.

Василь Цица
Василь Цица. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Ігор Зеленевич родом із села Риків Козівської громади. Був учасником АТО, брав безпосередню участь у стримуванні російських військ, воюючи в одному з підрозділів ЗСУ. Захищаючи Україну, восени 2023 року загинув його син — Назар Зеленевич.

Ігор Зеленевич
Ігор Зеленевич. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
Козача Лопань, обстріли, Дергачі
Російські війська завдали ударів по прикордонній Козачій Лопані та сусідніх селищах 24 лютого
Понад 20 свиней загинули внаслідок удару РФ по фермі Вовчанської громади 24 лютого
Понад 20 свиней загинули внаслідок удару РФ по фермі Вовчанської громади 24 лютого
Майже 200 вибухів. Армія РФ обстріляла шість громад Сумщини
Майже 200 вибухів. Армія РФ обстріляла шість громад Сумщини
На початок