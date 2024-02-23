Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ

Більше ніж 1758 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 лютого, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 528 дітей загинули та понад 1230 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 520, Харківській — 332, Херсонській — 148, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.