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Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
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Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ

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Зросла кількість дітей, поранених внаслідок російських обстрілів — ОГПУ
Українські діти граються на покинутому блокпосту у звільненому Херсоні. Фото: AP

Більше ніж 1758 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 лютого, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 528 дітей загинули та понад 1230 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 520, Харківській — 332, Херсонській — 148, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

  • 22 лютого внаслідок обстрілу військом РФ с. Костянтинопільське Донецької області постраждали четверо хлопців віком 12, 14, 15 та 16 років.

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