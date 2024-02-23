У дитячих таборах у Білорусі вивезеним з окупованих Росією територій українським дітям нав’язують прорадянські наративи, їх мілітарізують та викорінюють їхню національну ідентичність. До організації так званого відпочинку дітей, де поширювалися проросійські наративи, у 2022-му році було причетне білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН).

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів української (проєкт “Схеми”) та білоруської служби Радіо Свобода, які дослідили тему вивезення дітей з окупованих Росією територій – переважно з Маріуполя та Лисичанська – у дитячі табори на території Білорусі.

Зазначається, що, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я, у період з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по жовтень 2023-го року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини.

За даними Єльської школи, що підтверджують і журналістські розслідування, до переміщення українських дітей у Білорусь мають прямий стосунок дві організації.

Перша — Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая. Журналісти з’ясували, що, крім фонду Талая, активну участь в організації так званого відпочинку українських дітей брало і Білоруське товариство Червоного Хреста, керівником якого є Дмитро Шевцов. Він не приховує своїх візитів на окуповані території та підтримку військової агресії Росії.

“Дмитро Шевцов – це керівник Білоруського національного товариства Червоного Хреста – ухвалив рішення особисто, одягнувши військову форму, одягнувши символи оці Z, символи агресії РФ, приїхати на тимчасово окуповану територію України і вихвалятись тим, що він вивозить українських дітей, допомагає, так би мовити, в депортації українських дітей”, – розповів уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Як відзначає Радіо Свобода, у грудні Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста призупинила і фінансування, і членство білоруського Червоного Хреста. Однак організація продовжує працювати під керівництвом Шевцова, так само, як і Фонд Талая, щодо якого запровадила санкції лише Україна.

Разом із журналістами білоруської служби Радіо Свобода “Схемам” вдалося глибше дослідити тему вивезення українських дітей у Білорусь “на перевиховання” у літніх таборах та отримати доступ до внутрішньої документації білоруського Червоного Хреста.

Родичі дітей, яких показували в телесюжетах білоруських ЗМІ і з якими журналістам Радіо Свобода вдалося поспілкуватися, розповідають, що отримують пропозиції щодо “відпочинку” централізовано. Вони надходять або від вчителів, або від окупаційних органів влади.

“Дітям організовують екскурсії до головних символів прорадянської пропаганди. Дітей із Донеччини і Луганщини, наприклад, возили до Брестської фортеці. Ще один елемент дозвілля – зустрічі з білоруськими силовиками. Мілітарна радянська і проросійська тематика заходів, зустрічі із білоруськими міліцейськими та білоруськими військовими стали просто невід'ємними атрибутами так званого відпочинку дітей у літніх таборах Білорусі, куди у той чи інший спосіб потрапляють і діти з України”, — пишуть розслідувачі.

За даними з витоку документації білоруського Червоного Хреста, яку журналісти Радіо Свобода отримали завдяки групі опозиційних до лідера Білорусі Олександра Лукашенка хакерів, організацію так званого відпочинку українським дітям у “Берьозці” у серпні 2022 року забезпечував білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ у Білорусі.

“Це відбувалося у рамках програми “Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення та підготовка до навчального року”. Тобто ЮНІСЕФ – благодійна місія, утворена ООН – міжнародною безпековою організацією із штаб-квартирою у Нью-Йорку – так само мала стосунок до розміщення українських дітей у білоруських таборах”, — зазначають розслідувачі.

Ще один табір, де, за даними журналістів, білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ також проводили так звану психосоціальну підтримку для українських дітей із 6 по 23 серпня 2022 року – це “Липки” у Вітебській області.

Зазначається, що журналісти звернулися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі з проханням прокоментувати свою участь у організації так званого відпочинку у 2022 році українських дітей у Білорусі, але відповіді не отримали. Також відправили запит і в штаб-квартиру організації у США.

Водночас, за словами українського омбудсмена, ЮНІСЕФ від участі у подібних проєктах уже відмовився.

“Вони перестали повністю це фінансувати. Саме через це, наскільки, знову ж таки, відомо мені, на території Білорусі ЮНІСЕФ зараз нікуди не допускається. І фактично обмежений у своїх програмах”, — відзначив Лубінець.

За даними Радіо Свобода, найбільш вразливою категорією дітей, яких вивозять із окупованих територій на “перевиховання” в табори Білорусі є діти-сироти.

18 липня 2023 року депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через його причетність до вивезення дітей з окупованих територій України.

The Telegraph повідомляло, що з вересня 2022 року, близько 2150 українських дітей віком від шести років було вивезено щонайменше до чотирьох таборів у Білорусі. До цього воєнного злочину міг бути причетний президент Олександр Лукашенко.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітейвивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.