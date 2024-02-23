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В Ужгороді чоловік стріляв з шумового пістолета через зайняте паркомісце
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В Ужгороді чоловік стріляв з шумового пістолета через зайняте паркомісце

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В Ужгороді чоловік стріляв з шумового пістолета через зайняте паркомісце
Фото: УНІАН (ілюстративне)

В Ужгороді ввечері 22 лютого чоловік стріляв з шумового пістолета через зайняте паркомісце.

Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, подія сталася на вулиці Минайській.

"Чоловік стріляв із шумового пістолета. Співробітники поліції притягнули його до відповідальності та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Причиною дійсно було зайняте паркомісце", — повідомила Ганна Дан.

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