НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США запровадять санкції проти понад 500 російських обʼєктів — Reuters
СШАСАНКЦІЇРОСІЯСвітПодії

США запровадять санкції проти понад 500 російських обʼєктів — Reuters

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
США запровадять санкції проти понад 500 російських обʼєктів — Reuters
Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. Фото: AP

Сполучені Штати у межах нового пакета антиросійських санкцій, що має бути оголошений сьогодні 23 лютого, запровадять обмеження проти понад 500 обʼєктів Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо.

"Завтра ми випустимо сотні санкцій тільки тут, у Сполучених Штатах, але важливо зробити крок назад і пам'ятати, що не тільки Америка вживає ці заходи", — сказав Адеємо.

Зазначається, що обмеження зокрема будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс РФ і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до певних товарів. Крім того, санкції запроваджуються як реакція на смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Адеємо також додав, що обмеження покликані зберегти тиск на Росію на тлі сумнівів щодо того, чи схвалить Конгрес США додаткову допомогу Україні.

Раніше, 20 лютого, двопартійна група законодавців у Палаті представників США представили змінену версію пакета заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
КНДР
Держдеп США: З вересня минулого року КНДР поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами
Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на підтримці України
Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на непохитній підтримці України
Один із районів Нью-Йорка
Одна людина загинула і 17 постраждали під час пожежі в Нью-Йорку
Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство
Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство
На початок