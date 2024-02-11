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Армія РФ атакувала Одещину дронами та ракетами, у місті спалахнула пожежа, є загиблі
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Армія РФ атакувала Одещину дронами та ракетами, у місті спалахнула пожежа, є загиблі

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Наслідки атаки по Одесі 22 лютого 2024
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок падіння збитого дрона в Одесі. 23 лютого 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Ввечері 22 лютого в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про атаку російських безпілотників та пуски ракет з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 21:10. У Повітряних силах повідомили про рух з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини російських БпЛА.

Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів перебувати в укриттях через загрозу ударних дронів.

Близько 22:00 у Повітряних силах повідомили, що в біля Одеси зафіксували російський дрон. Після цього в одному з районів міста було видно пожежу, повідомила кореспондентка Суспільного.

Близько 23:00 у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з акваторії Чорного моря. За кілька хвилин в Одесі пролунав вибух.

ОНОВЛЕНО. 23 лютого 0:06. Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Є інформація про травмованих, їхня кількість уточнюється.

ОНОВЛЕНО. 23 лютого 5:33. Під час дронової атаки РФ ввечері 22 лютого один з уражених "шахедів" упав на підприємство в прибережній зоні Одеси. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого, повідомили в Силах оборони півдня України. Ще одну людину вдалось визволити з пошкодженої будівлі.

Сили протиповітряної оборони збили дев'ять дронів типу Shahed-131/136. Ракети Х-31П і Х-22, які РФ випустила з літаків в акваторії Чорного, "втратили бойову спроможність в повітрі".

Наслідки атаки по Одесі 22 лютого 2024 року
Наслідки атаки по Одесі 22 лютого. Збитий російський дрон впав на будівлю підприємства у прибережній зоні. Фото: Сили оборони півдня України

Наслідки атаки РФ по Одесі 22 лютого 2024 року
Наслідки атаки по Одесі 22 лютого. Збитий російський дрон впав на будівлю підприємства у прибережній зоні. Фото: Сили оборони півдня України

Збитий російський дрон
Частина збитого російського дрона, який впав на будівлю підприємства в Одесі. 23 лютого 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Уламок російського дрона Shahed
Уламок збитого російського дрона, яким РФ атакувала Одесі ввечері 22 лютого 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

ОНОВЛЕНО. 23 лютого 5:43. Тіла ще двох загиблих виявили під завалами будівлі в Одесі, на яку впав збитий дрон, повідомили в Силах оборони півдня України. Внаслідок російської атаки загинули три людини. Рятувальники припинили, йде розбір завалів.

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