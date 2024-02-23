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"За всіх нас віддав своє життя": у Полтаві попрощалися із захисником України Юрієм Топчієм
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"За всіх нас віддав своє життя": у Полтаві попрощалися із захисником України Юрієм Топчієм

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Юрій Топчій із Полтави загинув під час захисту України від повномасштабного вторгнення Росії. Із чоловіком влаштували прощання 23 лютого.

Панахиду розпочали близько 10:00 у Свято-Успенському соборі ПЦУ. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, побратими та друзі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із місця прощання.

Сестра полеглого Ольга Даниленко Суспільному розповіла:

"Він пішов сам, ніхто його не тягнув, він сам добровольцем. На гарячих напрямках (служив ― ред.), під Донеччиною, під Соледаром, де найтяжчі бої були. Загинув за нашу Батьківщину, за всіх нас віддав своє життя. Він був дуже гарною, чуйною людиною. Ми з ним виросли з дитинства, були найкращими друзями з ним. У нього була контузія, він один раз полікувався і знову поїхав. Бій був, і загинув. Поранення, несумісні з життям".

Юрій Топчій з Полтави загинув на війні з РФ
Портрет Юрія Топчія. Фото: Суспільне Полтава

Проживав чоловік у Полтаві, навчався у школі №32, а потім у профтехучилищі № 4. Працював зварювальником на заводі газорозрядних ламп.

"Хороший чоловік був, дуже хороший. Добрий, добра душа була. Він же не казав, де, а казав ― направили на східне направлення чи південне. Воїнам всім подяка величезна", ― розповів Суспільному знайомий воїна Володимир Халімон.

Юрій Топчій служив на посаді стрільця з березня 2022-го року. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій.

Юрія Топчія з Полтави поховали у Рибцях: ким був військовий
Рідні та близькі біля домовини під час прощання з Юрієм Топчієм. Фото: Суспільне Полтава

Похресник полеглого Юрія Топчія Данило Жмуренко Суспільному сказав:

"Я служу з 2017-го року. Ми з ним зідзвонювались, він казав, що планує йти, і потім я дізнався, що він вже служить. Крайній раз його бачив перед війною. Він був дуже доброю людиною, завжди прийде на допомогу".

Загинув 49-річний солдат 16 лютого 2024-го на Донеччині поблизу міста Слов’янськ. Як розповів Суспільному знайомий воїна Володимир Халімон, поховають Юрія Топчія у мікрорайоні Рибці, де він проживав. У бійця залишилась донька, дві сестри та мама.

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