Пʼять "Шахедів" влучили в агропідприємство на Харківщині: "Воюють з телятами"

Близько 23:00 22 лютого село Мокру Рокитну у Нововодолазькій громаді атакували п'ятьма безпілотниками "Шахед". Дрони влучили у склад із зерном та корівник: під завалами опинилися телята.

Кількість загиблих телят уточнюється, бо завали на агропідприємстві продовжують розбирати, розповів Суспільне Харків очільник громади Олександр Єсін.

"Надії, що там хтось залишився живий майже немає. Влучання прийшлося якраз на молочну ферму, де перебували ці телятка, які нещодавно народилися. Розбір ще триває, слідчі на місці працюють", — розказав Єсін.

"Виявлено пʼять місць влучань, пошкоджені складський ангар, телятник, загинуло 15 телят. Інформації щодо поранених не надходило", — раніше повідомляв очільник громади.

Наслідки влучань зафіксували працівники облпрокуратури. За даними пресслужби, пошкоджень та руйнувань зазнали:

ангари;

складські приміщення;

господарчі будівлі;

техніка сільськогосподарського підприємства.

"Один з безпілотників потрапив у корівник", — сказано в повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube