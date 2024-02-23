З мінометів та РСЗВ: армія РФ обстріляла п'ять громад Сумщини

Уночі та зранку 23 лютого російська армія 11 разів обстрілювала Сумщину. Усього зафіксовано 44 вибухи – з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
З мінометів російські армійці обстріляли території Білопільської громади (15 вибухів), Юнаківську громаду (два вибухи) та Зноб-Новгородську громаду (4 вибухи).
По території Великописарівської громади солдати РФ вдарили з РСЗВ (12 вибухів).
13 мін скинули російські армійці на територію Середино-Будської громади.
За день 22 лютого армія РФ здійснила 10 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 50 ударів з різного озброєння.
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