Армія РФ обстріляла чотири громади Сумської області

За день армія РФ здійснила 10 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 50 ударів з різного озброєння.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

По Середино-Будській громаді відкривали вогонь з мінометів, було 5 вибухів.

По Свеській громаді з території РФ вели обстріл зі стрілецької зброї.

Великописарівську громаду обстрілювали з АГС (20 вибухів) та мінометів (18 вибухів).

По Білопільській громаді вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

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