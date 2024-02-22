Армія РФ обстріляла чотири громади Сумської області

За день армія РФ здійснила 10 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 50 ударів з різного озброєння.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
По Середино-Будській громаді відкривали вогонь з мінометів, було 5 вибухів.
По Свеській громаді з території РФ вели обстріл зі стрілецької зброї.
Великописарівську громаду обстрілювали з АГС (20 вибухів) та мінометів (18 вибухів).
По Білопільській громаді вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
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