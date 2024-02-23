З початку року у Звягелі працюють над створенням Центру реабілітації ветеранів та членів їхніх родин. За попередніми оцінками, на втілення цієї ідеї потрібно буде не менше двох мільйонів доларів — місцева влада шукає донорів та благодійників на реалізацію проєкту.

Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця Звягельського міського голови Ірина Гудзь.

"У нас при лікарні є такий центр реабілітації, який був створений одним із перших в Україні і наразі успішно функціонує. Однак ми розуміємо, що в Звягелі дуже багато тих, хто після повернення з війни потребуватиме допомоги, і нам потрібно працювати на випередження — потрібно розширювати цей простір, щоб у майбутньому надавати дієву допомогу і підтримку. Предметну розмову щодо цього центру ми почали десь півтора місяця тому. Почали розробляти програму взаємодії з ветеранами і паралельно зрозуміли, шо нам треба такий центр. До нас приїздило Північне командування — вони також аргументували, чому нам обов'язково потрібен такий центр", — розповіла Ірина Гудзь.

За її словами, наразі у Звягелі вирішують питання щодо приміщення під майбутній центр — про це та про його облаштування представники робочої групи говорили на зустрічі 21 лютого із головою Житомирської ОВА Віталієм Бунечком.

"Нам зараз потрібне сприяння обласного керівництва в тому, щоб одне з приміщень у Звягелі, яке є на балансі облради і не використовується, було передане нам у комунальну власність під цей центр. Будемо шукати донорів та спонсорів, бо, за попередніми оцінками, на створення такого центру треба два мільйони доларів. Також паралельно ми шукаємо людей, які мають практичний досвід створення таких центрів в Україні і готові допомогти нам з підготовкою фахівців, бо це, мабуть, найболючіше питання для громади", — каже Ірина Гудзь.

Для цього у Звягелі працюють з різними інституціями — і з українськими, і з міжнародними.

"Ми зараз все робимо паралельно. Треба знайти донора, зробити проєкт, навчити фахівців. Це дуже довго в часі, тому ми працюватимемо над цим найближчий рік, а можливо, і довше. Паралельно в нас продовжує роботу реабілітаційний центр в лікарні, який зараз користується попитом. Його діяльність була спочатку спрямована на фізіологічну реабілітацію, а зараз у них ще додалася ментальна. Вони відправили своїх лікарів на навчання, після якого в нас будуть свої психологи і психотерапевти", — поінформувала заступниця Звягельського міського голови.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі працюють над розробкою проєкту реабілітаційного центру для військових.

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