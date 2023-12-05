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Реабілітаційний центр для військових у Житомирі: проєкти фіналістів конкурсу
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Реабілітаційний центр для військових у Житомирі: проєкти фіналістів конкурсу

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Проєкт, реабілітаційний центр для військових
Проєкт реабілітаційного центру для військових у Житомирі на стадії розробки. Фото: Сергій Сухомлин/Facebook

У Житомирі працюють над розробкою проєкту реабілітаційного центру для військових. Є пропозиції від переможців архітектурного конкурсу для студентів, з яких обиратимуть.

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook Житомирcький міський голова Сергій Сухомлин.

"Питання реабілітації військових та їхньої соціалізації в суспільстві — нагальне питання. Воно постане після Перемоги. Воно постає вже. Коли хлопці і дівчата повертаються після поранень. Навіть, коли приїздять у відпустку. Тому тема реабілітаційного центру для військових: сучасного, з новими підходами, з кваліфікованими фахівцями, — те, над чим ми вже працюємо", — повідомив Сергій Сухомлин.

За його словами, такий центр потрібен у Житомирі.

"Місто лідирує за кількістю добровольців із 2014. У місті багато військових", — написав Житомирcький міський голова.

У Києві презентували 10 фінальних робіт від архітекторів, котрі працювали над створенням проєкту будівлі майбутнього реабілітаційного центру.

"Було подано 122 заявки на конкурс, 89 проєктів. Це круто! Дякую журі, дякую Steel Freedom. Це чудова ініціатива, коли молодь долучається до таких проєктів, знаходить себе тут, в Україні", — повідомив Сергій Сухомлин.

Реабілітаційний центр для військових у Житомирі: проєкти фіналістів конкурсу
Проєкт реабілітаційного центру для військових у Житомирі від переможців конкурсу Steel Freedom. Фото: Сергій Сухомлин/Facebook

За підсумками роботи журі, три проєкти посіли перші місця. З робіт фіналістів і обиратимуть.

Реабілітаційний центр для військових у Житомирі: проєкти фіналістів конкурсу
Проєкт реабілітаційного центру для військових у Житомирі від переможців конкурсу Steel Freedom. Фото: Сергій Сухомлин/Facebook

Реабілітаційний центр для військових у Житомирі: проєкти фіналістів конкурсу
Проєкт реабілітаційного центру для військових у Житомирі від переможців конкурсу Steel Freedom. Фото: Сергій Сухомлин/Facebook

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі планують побудувати реабілітаційний центр для військових та відкрити для них амбулаторну реабілітацію в двох поліклініках міста.

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