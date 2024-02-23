Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 23 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання дрона РФ у багатоповерхівку
На місці влучання дрона РФ у багатоповерхівку досі працюють рятувальники. Пошукова операція триває понад 15 годин.
24 лютого у Дніпрі оголошено Днем жалоби
24 лютого в Дніпрі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок влучання дрона РФ у багатоповерхівку, повідомив міський голова Борис Філатов.
Війська РФ 11 разів за день атакували Нікопольщину: зведення ОВА
Впродовж 23 лютого війська РФ завдали 11 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини: обстрілювали з артилерії та били дронами.
Від ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади.
Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Потрощене підприємство, зачепило авто.
Влучання дрона РФ в багатоповерхівку Дніпра: двоє загиблих
Кількість загиблих внаслідок влучання дрона РФ у багатоповерхівку Дніпра збільшилася до двох. Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі добровольці здали кров для військових
В одному з медичних закладів Дніпропетровщини пройшов День донора. Здати кров для військових прийшла понад сотня добровольців. Щодня у цій лікарні рятують поранених. Операції пацієнтів потребують великих об’ємів крові, розповідає гендиректор Сергій, тоді як її запаси швидко закінчуються.
Мешканців частини квартир багатоповерхівки, куди влучив дрон РФ, відселять
Мешканців 18 квартир багатоповерхівки у Дніпрі, куди в ніч на 23 лютого влучив дрон армії РФ, відселять. З міського бюджету їм виділять гроші на тимчасову оренду житла.
Згідно з технічним звітом фахівців у вцілілій частині будинку стан комунікацій дозволяє "закільцювати" воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці тих осель зможуть залишитися у себе. Міський голова Філатов зазначив, що з огляду на те, що будинок цегляний, є хороші шанси швидко відбудувати зруйновані секції та повернути людям квартири.
З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка
З-під завалів будинку у Дніпрі, куди влучив дрон РФ, дістали тіло чоловіка. Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі розгорнули пункт розміщення потерпілих внаслідок атаки дрона по багатоповерхівці
У Дніпрі розгорнули пункт розміщення потерпілих внаслідок атаки дрона по багатоповерхівці. Його відкрили у навчально-виховному комплексі №57 (вул. Прогресивна, 3-А).
Контактний номер телефону: 0682471925
Стан поранених внаслідок влучання дрона по багатоповерхівці у Дніпрі
До міської лікарні доправили сімох поранених внаслідок атаки дрону по багатоповерхівці у Дніпрі.
П'ятьом надали допомогу амбулаторно, ще двоє лишаються у лікарні. Це жінки 60 та 24 років.
"У однієї жінки забій нижніх кінцівок і рвані рани гомілок. Їй проведена хірургічна обробка ран, накладено шви з дренажами. У другої теж рвані рани, черепно-мозкова травма і струс головного мозгу, перелом кісток передпліччя", – зазначив він.
У Дніпрі через технологічне порушення відсутнє електропостачання на деяких вулицях
У Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено будинки за адресами:
- вул. Зоологічна: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-28;
- вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
- вул. Каховська: 11-23 (непарні);
- вул. Квітнева: 1А, 3-19, 20А;
- вул. Марганцевська: 7, 9-20;
- вул. Мирна: 1-27 (непарні);
- вул. Серпнева: 2-6;
- вул. Сурська: 1-29;
- вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;
- вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;
- вул. Шпакова: 12А, 14.
Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження, повідомили у компанії "ЦЕК".
Війська РФ поцілили по промисловому об'єкту Дніпра у ніч на 23 лютого
Внаслідок нічної атаки дронами по Дніпру відбулось влучання по промисловому об'єкту. Були пошкоджені резервуари з паливом, повідомив в ефірі "Суспільне. Спротив" перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов.
"Шість резервуарів, чотири з них повністю знищені, два — пошкоджені. Пожежа тривала до 6:30 ранку. На щастя, там без жертв", – повідомив він.
Сили ППО збили п'ять дронів у небі над регіоном
П'ять БпЛА збили сили ППО Дніпропетровщини у ніч на 23 лютого. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Один – у Новомосковському.
У Дніпрі відключатимуть світло у дев'яти будинках: адреси
У Дніпрі 23 лютого у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово відключатимуть електроенергію мешканцям декількох будинків.
З 08:00 до 17:00 припинять подачу електроенергії за адресами:
- просп. Богдана Хмельницького: 24к, 24м;
- просп. Олександра Поля: 129б, 133, 135б, 137, 137а;
- вул. Данила Нечая: 5;
- вул. Гладкова: 47.
Двоє поранених внаслідок влучання дрону перебувають у лікарні
Станом на 7:30 з восьми поранених двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив Лисак.
На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.
Крім багатоповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство, уточнив начальник ОВА Лисак.
В якому стані поранені через влучання дрона у Дніпрі
З восьми поранених, двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив Лисак.
Влучання дрона у багатоповерхівку у Дніпрі: жителів евакуювали
За словами заступника начальника облвійськадміністрації Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.
"Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир — на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди — один або двоє", — сказав він.
На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.
У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку: під завалами люди
У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Травмовані вісім людей. Семеро з них — госпіталізовані. Під завалами є люди, триває пошукова операція.
З восьми поранених, двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.