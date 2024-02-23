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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого

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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 23 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання дрона РФ у багатоповерхівку

На місці влучання дрона РФ у багатоповерхівку досі працюють рятувальники. Пошукова операція триває понад 15 годин.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Пошукова операція на місці влучання дрона в багатоповерхівку Дніпра. Фото: Суспільне Дніпро

24 лютого у Дніпрі оголошено Днем жалоби

24 лютого в Дніпрі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок влучання дрона РФ у багатоповерхівку, повідомив міський голова Борис Філатов.

Війська РФ 11 разів за день атакували Нікопольщину: зведення ОВА

Впродовж 23 лютого війська РФ завдали 11 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини: обстрілювали з артилерії та били дронами.

Від ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади.

Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Потрощене підприємство, зачепило авто.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Пошкоджений внаслідок атак війська РФ будинок на Нікопольщині, 23 лютого 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Влучання дрона РФ в багатоповерхівку Дніпра: двоє загиблих

Кількість загиблих внаслідок влучання дрона РФ у багатоповерхівку Дніпра збільшилася до двох. Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі добровольці здали кров для військових

В одному з медичних закладів Дніпропетровщини пройшов День донора. Здати кров для військових прийшла понад сотня добровольців. Щодня у цій лікарні рятують поранених. Операції пацієнтів потребують великих об’ємів крові, розповідає гендиректор Сергій, тоді як її запаси швидко закінчуються.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Фото: Суспільне Дніпро

Мешканців частини квартир багатоповерхівки, куди влучив дрон РФ, відселять

Мешканців 18 квартир багатоповерхівки у Дніпрі, куди в ніч на 23 лютого влучив дрон армії РФ, відселять. З міського бюджету їм виділять гроші на тимчасову оренду житла.

Згідно з технічним звітом фахівців у вцілілій частині будинку стан комунікацій дозволяє "закільцювати" воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці тих осель зможуть залишитися у себе. Міський голова Філатов зазначив, що з огляду на те, що будинок цегляний, є хороші шанси швидко відбудувати зруйновані секції та повернути людям квартири.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

З-під завалів будинку у Дніпрі, куди влучив дрон РФ, дістали тіло чоловіка. Пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Завали верхніх поверхів будинку, з-під яких дістали тіло чоловіка. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

У Дніпрі розгорнули пункт розміщення потерпілих внаслідок атаки дрона по багатоповерхівці

У Дніпрі розгорнули пункт розміщення потерпілих внаслідок атаки дрона по багатоповерхівці. Його відкрили у навчально-виховному комплексі №57 (вул. Прогресивна, 3-А).

Контактний номер телефону: 0682471925

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Фото: департамент гуманітарної політики міськради Дніпра

Стан поранених внаслідок влучання дрона по багатоповерхівці у Дніпрі

До міської лікарні доправили сімох поранених внаслідок атаки дрону по багатоповерхівці у Дніпрі.

П'ятьом надали допомогу амбулаторно, ще двоє лишаються у лікарні. Це жінки 60 та 24 років.

"У однієї жінки забій нижніх кінцівок і рвані рани гомілок. Їй проведена хірургічна обробка ран, накладено шви з дренажами. У другої теж рвані рани, черепно-мозкова травма і струс головного мозгу, перелом кісток передпліччя", – зазначив він.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі, збиті БпЛА, обстріли Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Травматолог міської лікарні. Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі через технологічне порушення відсутнє електропостачання на деяких вулицях

У Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено будинки за адресами:

  • вул. Зоологічна: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-28;
  • вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
  • вул. Каховська: 11-23 (непарні);
  • вул. Квітнева: 1А, 3-19, 20А;
  • вул. Марганцевська: 7, 9-20;
  • вул. Мирна: 1-27 (непарні);
  • вул. Серпнева: 2-6;
  • вул. Сурська: 1-29;
  • вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;
  • вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;
  • вул. Шпакова: 12А, 14.

Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження, повідомили у компанії "ЦЕК".

Війська РФ поцілили по промисловому об'єкту Дніпра у ніч на 23 лютого

Внаслідок нічної атаки дронами по Дніпру відбулось влучання по промисловому об'єкту. Були пошкоджені резервуари з паливом, повідомив в ефірі "Суспільне. Спротив" перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

"Шість резервуарів, чотири з них повністю знищені, два — пошкоджені. Пожежа тривала до 6:30 ранку. На щастя, там без жертв", – повідомив він.

Сили ППО збили п'ять дронів у небі над регіоном

П'ять БпЛА збили сили ППО Дніпропетровщини у ніч на 23 лютого. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Один – у Новомосковському.

У Дніпрі відключатимуть світло у дев'яти будинках: адреси

У Дніпрі 23 лютого у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово відключатимуть електроенергію мешканцям декількох будинків.

З 08:00 до 17:00 припинять подачу електроенергії за адресами:

  • просп. Богдана Хмельницького: 24к, 24м;
  • просп. Олександра Поля: 129б, 133, 135б, 137, 137а;
  • вул. Данила Нечая: 5;
  • вул. Гладкова: 47.

Двоє поранених внаслідок влучання дрону перебувають у лікарні

Станом на 7:30 з восьми поранених двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив Лисак.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

Крім багатоповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство, уточнив начальник ОВА Лисак.

В якому стані поранені через влучання дрона у Дніпрі

З восьми поранених, двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив Лисак.

Влучання дрона у багатоповерхівку у Дніпрі: жителів евакуювали

За словами заступника начальника облвійськадміністрації Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.

"Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир — на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди — один або двоє", — сказав він.
Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Виконуючий обов'язки начальника управління ДСНС України в області Андрій Кульбач. Фото: Telegram/Сергій Лисак

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку: під завалами люди

У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Травмовані вісім людей. Семеро з них — госпіталізовані. Під завалами є люди, триває пошукова операція.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Головні новини Дніпра та області 23 лютого
Наслідки удару дроном по Дніпру, 23 лютого 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

З восьми поранених, двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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