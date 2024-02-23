Мешканців частини квартир багатоповерхівки, куди влучив дрон РФ, відселять

Мешканців 18 квартир багатоповерхівки у Дніпрі, куди в ніч на 23 лютого влучив дрон армії РФ, відселять. З міського бюджету їм виділять гроші на тимчасову оренду житла.

Згідно з технічним звітом фахівців у вцілілій частині будинку стан комунікацій дозволяє "закільцювати" воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці тих осель зможуть залишитися у себе. Міський голова Філатов зазначив, що з огляду на те, що будинок цегляний, є хороші шанси швидко відбудувати зруйновані секції та повернути людям квартири.