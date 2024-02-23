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"Щоб перемога прийшла швидше". У Дніпрі добровольці здали кров для військових
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"Щоб перемога прийшла швидше". У Дніпрі добровольці здали кров для військових

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кров, донори, військові
У Дніпрі здали кров для військових. Фото: Суспільне Дніпро

В одному з медичних закладів Дніпропетровщини пройшов день донора. Здати кров для військових прийшли більше сотні добровольців. Щодня у цій лікарні рятують поранених. Операції пацієнтів потребують великих об’ємів крові, розповідає гендиректор Сергій, тоді як її запаси швидко закінчуються.

Хто долучився до здачі крові – читайте у матеріалі Суспільного.

Андрій Пономарьов — музикант 5 військового оркестру об'єднаного командування "Схід". Розповів, донором став вперше.

"Я вважаю, що кожен українець повинен здавати кров хоча б раз на рік для різних ситуацій", – каже чоловік.

Командир пожежного відділення з Синельникового Сергій Сукачевський здає кров не вперше. Цього разу, каже, з ним приїхали ще кілька колег.

"Дізналися, що військовослужбовець отримав поранення і йому конче потрібна кров, і вирішили допомогти", – розповів він.

"Ці люди, які хочуть, щоб перемога прийшла швидше – прийшли здати кров". У Дніпрі добровольці здали кров для військових
Донор Сергій. Фото: Суспільне Дніпро

Щодня, розповідає гендиректор лікарні Сергій, до них привозять багато пацієнтів, яким потрібна кров.

"Акція більш присвячена кожному воїну, який повинен знати, що тут йому обов’язково допоможуть, що тут зроблять все, щоб він вижив. Всі ці люди, які хочуть, щоб перемога прийшла швидше — прийшли здати кров", – каже медик.

Пацієнту з мінно-вибуховим пораненням, каже Сергій, в середньому необхідно літр крові, та деяким пораненим може знадобитися і до 10 літрів.

Авторка – Інна Шинкаренко.

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