Звіт ООН: 60% постраждалих у війні цивільних становлять чоловіки

Серед загиблих та поранених цивільних людей у зоні війни в Україні 60% становлять чоловіки. Також виявлено, що кількість поранених та загиблих хлопчиків перевищує аналогічні показники серед дівчаток.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН із прав людини, опублікованому за підсумками двох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Моніторингова місія ООН аналізує тільки підтверджені випадки втрат, зберігаючи дані з 24 лютого 2022 року. Виявлено 30 457 цивільних осіб, серед яких 10 582 загиблих і 19 875 поранених.

Серед дорослих, які постраждали, 11,5 тисяч чоловіків і 7,5 тисяч жінок. Щодо дітей, то 900 хлопчиків і 670 дівчаток отримали поранення чи загинули внаслідок воєнних дій.

Також у звіті зазначено, що для деяких цивільних людей не вдалося встановити стать.

Березень 2022 року виявився місяцем, коли загинуло найбільше мирних мешканців (4 290 осіб). У 2023 році втрати значно зменшилися, але щомісяця від 150 до 200 мирних мешканців гинуть внаслідок воєнних дій, переважно в прифронтових областях.

За даними місії ООН, 91% цивільного населення страждає від зброї вибухової дії з великою зоною ураження — обстрілів артилерією, танків, РСЗВ, ударів крилатими і балістичними ракетами, дронів та авіаційних ударів.

Крім того, Моніторингова місія ООН виявила, що протягом двох років війни були руйновані або пошкоджені 1 072 заклади освіти та майже півтори сотні медичних установ.