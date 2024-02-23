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Підрив Каховської ГЕС призвів до затоплення понад 80 населених пунктів — ООН
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Підрив Каховської ГЕС призвів до затоплення понад 80 населених пунктів — ООН

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Підрив Каховської ГЕС призвів до затоплення понад 80 населених пунктів — ООН
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: керівник МВА Роман Мрочко/Telegram

Найбільшого впливу на навколишнє середовище під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну спричинило руйнування греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року. Це призвело до викиду 18 кубічних кілометрів води упродовж трьох-чотирьох діб, унаслідок чого було затоплено щонайменше 80 населених пунктів, розташованих нижче за течією на берегах Дніпра.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН із прав людини, опублікованому за підсумками двох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За спільною оцінкою, проведеною урядом України та ООН, затоплення внаслідок прориву греблі пошкодило понад 37 тис. будинків, 37 закладів освіти та приблизно 11 медичних закладів, а також порушило постачання питної води та надання санітарно-гігієнічних послуг мільйону людей, що вплинуло на їхні права на житло, освіту, здоров’я та воду.

У звіті ООН наголошується, що зникнення водосховища, яке було джерелом води для великої сільськогосподарської іригаційної мережі, у довгостроковій перспективі різко скоротить постачання продовольства і зменшить доходи фермерів.

Затоплення знищило понад 11 тис. гектарів лісових угідь і пошкодило природні середовища існування, спричинивши хімічне забруднення цих ділянок і викликавши незворотні наслідки для біологічного різноманіття.

Серед пошкоджених територій – критично важливі екосистеми, зокрема:

  • п’ять територій, занесених до Рамсарського переліку (Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення),
  • 12 територій Смарагдової мережі (згідно з Бернською конвенцією про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі).
"Усі ці наслідки серйозно порушать право на достатній життєвий рівень та право на чисте, здорове і стале середовище, як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі", — йдеться у звіті ООН.

Також негативні наслідки для навколишнього середовища мали й інші явища війни. Зокрема до забруднення повітря призводило горіння баз паливно-мастильних матеріалів, підпалених унаслідок нападів із застосуванням зброї вибухової дії.

Окрім того, вибухонебезпечні залишки війни забруднили ґрунт, а також стали загрозою для джерел засобів до існування людей, особливо для фермерів.

Що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Вночі 6 червня війська РФ підірвали конструкції Каховської ГЕС. Машинна зала станції не підлягає відновленню. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що евакуації потребують понад 40 тисяч людей.

З Полтавщини до Херсонської області направили техніку, рятувальників та правоохоронців. Це зробили для того, аби допомогти населенню, яке евакуюється через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це 6 червня у своєму Telegram-каналі повідомляв начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його словами, на Полтавщині можуть розміститися близько 6 тисяч людей із Херсонщини.

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