Гуменюк підтвердила удар Сил оборони по полігону армії РФ під Подо-Калинівкою на Херсонщині

Сили оборони півдня знищили щонайменше 60 військових армії РФ, які поводили тренування на полігоні поблизу Подо-Калинівки на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"На полігоні відбувалось тренування штурмових груп, які якраз хотіли захищати Кринки, але зустрілися вони з нашою контрбатарейною боротьбою. Вони не витримали цього натиску. Щонайменше близько 60 російських військових там полягло. Загальна втрата за минулу добу в нашій зоні відповідальності складає 133 російських окупанти", — сказала Гуменюк.