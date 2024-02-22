729 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 21 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Протягом доби з артилерії та мінометів війська РФ обстріляли понад 10 населених пунктів Херсонської області. Зокрема Херсон, Кринки, Іванівку, Тягинку та Токарівку. Також завдали авіаударів по Кринках та Чорнобаївці, повідомив Генштаб ЗСУ.
- Армія РФ обстріляла Дудчани на Херсонщині. Поцілили в будинок, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми отримав чоловік. Його доправили до лікарні.
- Війська РФ з безпілотника вдарили по селу Раківка. Двоє людей, які перебували поблизу обстрілу, отримали вибухові травми. Їм надали медичну допомогу.
- Херсонця, який передавав представнику країни-агресора відомості про місця дислокації та пересування Сил оборони, судитимуть за держзраду. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
- У Силах оборони півдня повідомили, що на лівобережжі Херсонщини українські бійці ліквідували 98 російських військових. А також знищили 15 гармат, танк, чотири станкові гранатомети "Полум’я", 16 одиниць автобронетехніки, три комплекти антен, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління БпЛА та три пункти боєпостачання РФ.
Під час окупації Херсона змінила зовнішність, щоб не розшукала армія РФ. Історія дружини колишнього учасника АТО
Херсонка Галина Берегова — докторка філософських наук, викладачка одного вишів. Її чоловік був учасником АТО, тому під час тимчасової окупації жінці довелось змінити зовнішність, щоб її не знайшли російські військові.
Російська армія атакувала Новотягинку: поранений чоловік
Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області. Постраждав 72-річний чоловік. Його шпиталізували з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням плеча, повідомила Херсонська ОВА.
Херсонська область - повітряна тривога!
"Розбиті дах, паркан, вікна. Купа дірок на фасаді будинку". Очевидці російських обстрілів Херсона розповіли про наслідки
Російська армія протягом доби не припиняла обстрілювати правобережну частину Херсонської області. Під вогнем опинились населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Військові РФ випустили 156 снарядів, по Чорнобаївці завдали ракетного удару.
Внаслідок вечірнього російського обстрілу передмістя Херсона загорівся будинок
Військові РФ ввечері атакували передмістя Херсона. Виникла пожежа у житловому будинку. Попри повторні атаки, рятувальники ліквідували загоряння, повідомила ДСНС області.
На Херсонському напрямку за добу армія РФ двічі штурмувала українські позиції на лівобережжі
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові двічі штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі. Українські бійці продовжують утримувати їх, повідомив Генштаб ЗСУ.
Російська армія атакувала Білозерську громаду
Ввечері російські військові обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині. Загорілась господарча споруда та легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежі, повідомила ДСНС області.
До так званих "дострокових виборів" президента РФ на ТОТ Херсонщини окупаційна влада підготувала близько 200 дільниць
Російська окупаційна влада на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області готується провести двоетапне попереднє голосування на так званих дострокових виборах президента РФ. Населені пункти поділили, одна частина голосуватиме з 27 по 29 лютого, друга — з 1 по 3 березня. Крім того, голосувати на ТОТ можна буде і в основні дати так званих виборів — 15, 16, 17 березня.
З Херсонщини волонтери "UAnimals" евакуювали 35 тварин
З небезпечних районів Херсонщини волонтери "UAnimals" евакуювали 35 тварин. Чотирьох кіз доправлять власникам на Миколаївщину — їхній дім у Тягинці зруйнувала російська армія.
За минулу добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили шість гармат, РСЗВ "Град" та 133 військових РФ
За минулу добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили шість гармат, реактивну систему залпового вогню "Град", два міномети, два БпЛА, два човни, наземну станцію управління артилерією, 12 одиниць автобронетехніки, 13 фортифікаційних споруд, вузол зв'язку та польовий склад боєприпасів армії РФ. Ліквідували 133 російських військових.
Російська армія атакувала Берислав: поранений чоловік
Армія РФ з безпілотника атакувала Берислав на Херсонщині, поцілили в чоловіка. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. Потерпілого шпиталізували, повідомила Херсонська ОВА.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Екдиректору Азово-Сиваського нацпарку на Херсонщині оголовили підозру у колабораціонізмі
Депутату Генічеської міської ради, який до повномасштабного вторгнення працював директором Азово-Сиваського національного природного парку, оголосили підозру у колабораціонізмі та службовій недбалості. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі повідомила прокуратура Херсонської області.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині: загинула людина
Вранці російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Один зі снарядів влучив у будинок. Загинув чоловік, який перебував поряд на подвірʼї, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Гуменюк підтвердила удар Сил оборони по полігону армії РФ під Подо-Калинівкою на Херсонщині
Сили оборони півдня знищили щонайменше 60 військових армії РФ, які поводили тренування на полігоні поблизу Подо-Калинівки на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.
Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"На полігоні відбувалось тренування штурмових груп, які якраз хотіли захищати Кринки, але зустрілися вони з нашою контрбатарейною боротьбою. Вони не витримали цього натиску. Щонайменше близько 60 російських військових там полягло. Загальна втрата за минулу добу в нашій зоні відповідальності складає 133 російських окупанти", — сказала Гуменюк.
Армія РФ 47 разів обстріляла Херсонщину: поранені троє людей
Російські війська упродовж минулої доби 47 разів обстріляли Херсонщину. По Чорнобаївці завдали ракетного удару. Зруйнували стільникову вежу у Бериславському районі. Троє людей поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Тепло і без опадів: погода на Херсонщині на 22 лютого
Сьогодні вдень у Херсоні та області буде без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря до 11°тепла, повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.