Як можна захистити область і Харків від ракет, КАБів і дронів, які летять з території РФ: відповідь Повітряних сил ЗСУ

Чи можна убезпечити Харків та область від ракет С-300, якими росіяни найчастіше завдають ударів, як протидіяти "Шахедам" й попередити атаки КАБами та чи можливо надонатити на систему захисту Patriot?

Про це в етері Українського Радіо Харкова відповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Протидія С-300 на Харківщині: наскільки можлива боротьба з таким видом зброї?

На жаль, Харків, Харківщина розташовані дуже близько до території противника, до російського кордону. Це дозволяє ворогу застосовувати не лише С-300, але й артилерію, КАБи тощо. Це серйозна проблема, і це відбувається з початку повномасштабного вторгнення.

Завдавалися удари в перших дні й там, де дислокувалися радіотехнічні, зенітно-ракетні бригади, командні пункти, і їх, в першу чергу, вони намагалися уразити, хоч і не спромоглися знищити. Але удар був завданий саме по них, щоби вивести з ладу протиповітряну оборону, щоб засліпити Повітряні сили, щоб не дати можливості нашим вогневим засобам зенітно-ракетним системам протидіяти.