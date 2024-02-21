Останні новини Харкова та Харківської області за 22 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
У школах Харкова встановили меморіальні дошки загиблим бійцям
У Харківському ліцеї №38 Немишлянського району відкрили меморіальну дошку 24-річному загиблому захиснику Олександру Сінельнікову на позивний "Сокіл". Він боронив Охтирку, Бахмут, брав участь у контрнаступі на Харківщині. Загинув 30 листопада 2022 року неподалік Соледару.
Про це повідомила пресслужба міськради.
Також меморіальну дошку загиблому бійцю Сергію Цимбалюку відкрили у ліцеї №85 Індустріального району. 46-річний військовий брав участь в обороні Харкова. Загинув 7 липня 2022 року в селі Дементіївка Харківського району.
Міськрада Харкова надала 135 млн гривень на системи для збиття "Шахедів"
У 2023 році Харківська міська рада виділила з бюджету близько 135 млн гривень на оснащення систем для мобільних груп, щоб збивати російські "Шахеди".
Про це розповів міський голова Ігор Терехов 22 лютого.
"Проблема номер один нині — закриття неба над Харковом. Це сучасна система ППО, сучасне устаткування, яке збиватиме "Шахеди". Тому це питання ставимо перед військовими, керівниками різних рівнів. Ми "стукаємо в усі двері" для того, щоб отримувати сучасне ППО, щоб небо над Харковом було закритим", — сказав Терехов.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 лютого
На Куп’янському напрямку російські війська чотири рази спробували наступати в районі Синьківки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп'янщині під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка.
Як можна захистити область і Харків від ракет, КАБів і дронів, які летять з території РФ: відповідь Повітряних сил ЗСУ
Чи можна убезпечити Харків та область від ракет С-300, якими росіяни найчастіше завдають ударів, як протидіяти "Шахедам" й попередити атаки КАБами та чи можливо надонатити на систему захисту Patriot?
Про це в етері Українського Радіо Харкова відповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Протидія С-300 на Харківщині: наскільки можлива боротьба з таким видом зброї?
На жаль, Харків, Харківщина розташовані дуже близько до території противника, до російського кордону. Це дозволяє ворогу застосовувати не лише С-300, але й артилерію, КАБи тощо. Це серйозна проблема, і це відбувається з початку повномасштабного вторгнення.
Завдавалися удари в перших дні й там, де дислокувалися радіотехнічні, зенітно-ракетні бригади, командні пункти, і їх, в першу чергу, вони намагалися уразити, хоч і не спромоглися знищити. Але удар був завданий саме по них, щоби вивести з ладу протиповітряну оборону, щоб засліпити Повітряні сили, щоб не дати можливості нашим вогневим засобам зенітно-ракетним системам протидіяти.
Прокуратура вимагає повернути державі історичні землі у центрі Харкова
Прокуратура подала до суду два позови щодо повернення у власність держави земельних ділянок площею майже 0,3 га та вартістю 2 млн гривень. Йдеться про ділянки по пров. Класичному та вул. Клочківській.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, земельні ділянки розташовані в межах пам'ятки археології місцевого значення "Поселення Харків". Спірна земельна ділянка по вул. Клочківській розташована на території "Фортеці", місця розбудови Харкова у 1654 році як укріплення на пагорбі біля злиття річок Харків і Лопань.
"На вказані земельні ділянки було зареєстровано право комунальної власності за Харківською міською радою. Також стосовно земельних ділянок по вул. Клочківській вже прийнято рішення щодо надання дозволу на об’єднання земельних ділянок підприємству з метою подальшої передачі у власність або користування, що призвело б до пошкодження пам’ятки археології внаслідок антропогенного впливу", — сказано в повідомленні.
За позовами відкрили провадження.
Нафтопродукти у річках Харкова: що показало дослідження води
За результатами досліджень проб води з каптажів природних джерел, розташованих поблизу Петренківського водоймища та по вул. Печенізькій, 1-А, вміст нафтопродуктів не перевищує гігієнічний норматив.
Про це повідомила пресслужба Харківського облцентру контролю та профілактики хвороб.
"Підземні водоносні горизонти не захищені від поверхневих забруднень. У зв’язку з цим існують ризики забруднення підземних вод нафтопродуктами протягом невизначеного часу. Тому наголошуємо: не вживайте воду для питних потреб із каптажів природних джерел та зі свердловин, розташованих поблизу території, на якій виникла надзвичайна ситуація", — сказано в повідомленні.
У Харкові трамваї №6 та №8 змінять маршрути на два дні
Рух трамваїв на Салтівському шосе і в пр. Салтівському припинять з 9:30 до 16:00 23 і 24 лютого.
Про це повідомила пресслужба міськради. За даними департаменту інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Полтавський Шлях — майдан Сергіївський — майдан Павлівський — майдан Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
№8: розворотне коло "Вул. Одеська" — пр. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — майдан Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Бійці 5-ї Слобожанської бригади отримали "Золоті хрести"
Військовим 5-ї Слобожанської бригади вручили відзнаки Головнокомандувача ЗСУ — "Золоті хрести". Бійців нагородили за збиття іранського "Шахеда", яким РФ намагалася поцілити по критичній інфраструктурі Харківщини.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.
Кулеметник мобільної вогневої групи з позивним "Шайтан" — серед тих, хто отримав відзнаку.
"Близько 23:00 на планшеті з’явилася ціль — "Шахед" Спочатку ми почули звук його мотора, потім він вилетів майже на нас. Нам вдалося спіймати його у промінь прожектора. Влучив в нього багато разів, але дрон вдалося збити лише тоді, коли вже стріляв навздогін, і не сподівався, що все вийде. Врешті-решт він вибухнув. Нам це вдалося, бо у нашій групі ми повністю довіряємо одне одному, розуміємось без слів", — йдеться у повідомленні з посиланням на бійця "Шайтана".
У Куп'янському районі сапери підірвали дві авіабомби, які не розірвалися
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Сьогодні сапери ДСНС знешкодили авіабомбу КАБ-250, яку напередодні росіяни скинули неподалік Шевченкового Куп’янського району Харківщини. Ворожа авіабомба впала неподалік надвірних забудов приватного сектору та не розірвалась", — сказано у повідомленні.
Ще одна нерозірвана авіабомба була на городі поблизу приватного подвір’я у с. Катеринівка Великобурлуцької громади. Сапери ДСНС ідентифікували боєприпас як КАБ-500, вилучили його і знищили на спеціальному майданчику поза межами населеного пункту.
На київській трасі, якою до Харкова везуть гумдопомогу, латають ями — у борг перед підрядниками
Київ–Харків–Довжанський — траса міжнародного значення. На початку повномасштабної війни цією дорогою харків'яни виїжджали до Дніпра та Києва, зараз нею йде вся гуманітарна допомога для Харківщини, говорить Андрій Алєксєєв, начальник облслужби відновлення та розвитку інфраструктури. За його словами, траса потребує капітального ремонту, поточного ремонту або реконструкції. Нині на ній проводять ямковий ремонт — у борг перед підрядниками.
На Харківщині перед судом постане експравоохоронець, який зі спільниками обкрадав місцеве сільгосппідприємство
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"На початку 2023 року правоохоронець дізнався, що в ангарах сільгосппідприємства зберігається чимало добрив та насіння, які можна продати за вигідними цінами. Аби обчистити склади з продукцією фігурант звернувся до двох своїх знайомих, які працювали на цьому підприємстві", — сказано у повідомленні.
За даними ДБР, викрадену продукцію зловмисники зберігали на подвір’ї батьків правоохоронця.
"За майже пів року вони встигли привласнити приблизно 20 тонн добрив, а також майже 4 тонни сої. Вартість викраденого оцінюється у понад 500 тис. грн. Крадену продукцію продавали місцевим мешканцям, а гроші ділили між собою", — повідомило бюро.
Колишня керівниця апарату ХОВА Белявцева збиває гроші на заставу
Прокуратури просили внести у вигляді застави 15 млн гривень, але суд зменшив суму до 3,6 млн, розказав Суспільне Харків адвокат Белявцевої Євген Ріяко.
"Прокуратура наполягала на заставі у 15 мільйонів гривень. Чому така сума – прокуратура виправдовувала позицію недопоставленим у 2022 році обігом курятини. Ми у суді показали всі слабкі місця цієї справи. Суд нас почув, суд ставив правильні питання прокурору. Звичайно, ми були за те, щоб призначили у цій ситуації мінімальний запобіжний захід. Суд пішов на те, що максимально зменшив заставу, і у нас не 15 мільйонів, а суд зменшив заставу до 3 мільйонів 600 тисяч гривень", — розказав Євген Ріяко.
"Сталевий кордон" знищив російський "Муром-М"
Про це повідомила пресслужба МВС.
"Цьогоріч це вже 13-й вражений комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону. На відео — прицільне влучання FPV-дроном по "очах ворога" на Харківщині", — сказано у повідомленні.
Розстріляна швидка з Харкова у центрі Лондона
Українські фронтові медики привезли автівку з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак Росії, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. За його даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила, знищила чи захопила 486 авто швидкої допомоги.
День пам'яті загиблих в теракті поблизу Палацу Спорту
У Харкові сьогодні несуть квіти та свічки до монумента, присвяченого пам'яті жертв теракту поблизу Палацу Спорту, що стався 22 лютого 2015 року. Внаслідок вибуху під час Маршу єдності загинули 15-річний Данило Дідік, 18-річний Микола Мельничук, 37-річний Вадим Рибальченко та 52-річний Ігор Толмачов.
У теракті визнали винними та засудили до довічного ув'язнення Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Провини вони не визнали. У 2019 році усіх трьох обміняли, з вересня 2020 року вони оголошені у розшук.
Щонайменше 123 години тривали повітряні тривоги у Харкові з 1 по 22 лютого
Про це 22 лютого розказав директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
За його словами, 80% тривог не стосуються Харкова. Нова система сповіщень, над встановленням якої працюють, дозволить децентралізовано оповіщати про загрози.
"Стара система оповіщення — вона, по-перше, діє по всій Харківській області, вона містить і Харків, і, за нашою статистикою, сьогодні близько 80% усіх тривог не пов’язані з безпосередньою загрозою місту Харкову. Тобто 80% тривог — це ті тривоги, які вмикаються на прикордонних територіях, наприклад, коли є пуски з РСЗВ або пуски КАБів у Куп’янському та інших районах області. Тому наша мета — це значне зниження кількості тривог у місті Харкові шляхом впровадження нової системи оповіщення", — говорить Гладких.
У ДТП на Харківщині травмувалися дівчата-підлітки
Аварія сталася ввечері 21 лютого в селі Лиман Зміївської громади, повідомили у пресслужбі.
"19-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з двома припаркованими автівками ВАЗ 2108. Внаслідок ДТП 14-річна дівчина-пасажир ВАЗ 2109 отримала тілесні ушкодження. Її доставили до харківської лікарні. Також травми отримала ще одна пасажирка 16 років, яка відмовилася від госпіталізації", — сказано у повідомленні.
Погода на 23 лютого на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Ракетами з КНДР били по Харкову
СБУ знайшла підтвердження, що Росія використовує проти України ракети, які отримала від КНДР, повідомили у пресслужбі управління. Удари ракетами типу Hwasong-11 (KN-23/24) фіксували у Запоріжжі, Києві, Донеччині та Харкові.
За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Внаслідок цих атак загинули щонайменше 24 людини, ще понад 100 зазнали поранень.
З Вільхуватської громади можуть оголосити евакуацію
За словами Євгена Шаповала, з Вільхуватської громади розглядається варіант запровадити обов'язкову евакуацію. Мова йде про села Чорне, Нефедівка, Грачівка.
"По Вільхуватській громаді очікується, що найближчим часом буде оголошена низка населених пунктів, по яких буде проводитися обов’язкова евакуація. Звісно, ми як благодійний сектор, будемо відпрацьовувати кожну заявку. Зазвичай, евакуація відбувається у Харків у місця тимчасового проживання, у яких є більш ніж сприятливі умови для проживання", — говорить голова Координаційного гуманітарного центру.
З села Чорного після ударів авіабомбами та загибелі людей виїхали дві третини жителів
Близько 50 людей зі 160 лишаються у Чорному, розказав Суспільне Харків начальник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал 22 лютого.
"Коли минулого четверга (15 лютого — ред.) було влучання, коли загинуло троє людей, у п’ятницю та суботу майже всі мешканці села, які могли виїхати, виїхали. У суботу та неділю було в селі до 15-20 мешканців. До всіх цих жахливих подій в селі мешкало 160 людей. Після четверга залишалося 15-20 мешканців. Потім частина людей, які виїхали в Приколотне — це зараз фактично центр громади, в інші населені пункти, повернулися. На понеділок 19 лютого було 68 людей. У вівторок-середу ще частина людей знову виїхала. Тобто, можемо підсумувати, що зараз у Чорному зі 160 людей залишаються близько 50, з них — двоє дітей", — розказав Шаповал.
Залишаються, в першу чергу, пенсіонери віку 70+. Люди, які мобільні, які середнього віку, які молоді – майже всі виїхали. Десь відсотків 30 людей залишаються в громаді, а 70% – виїжджають у Харків до родичів, через координаційний гуманітарний центр розселяються. По громаді їдуть у Приколотне та населені пункти, де безпечніше, ніж у Чорному.
На Лимано-Куп'янському напрямку українські військові взяли у полон п'ятьох окупантів
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
За його інформацією, на Лимано-Куп'янському напрямку протягом 21 листопада відбулось 11 боїв. Армія РФ 725 разів обстріляла українські позиції з артилерії та інших видів озброєння, також вони 29 разів били дронами та завдали десять авіаударів.
"Противник втратив 398 окупантів вбитими та пораненими, ще п'ять поповнили обмінний фонд", — розказав Євлаш.
Також українські військові знищили 138 одиниць військової техніки армії РФ, серед якої:
- шість БМП;
- п'ять МТЛБ;
- десять гармат різних калібрів;
- 15 автомобілів;
- одна система ППО "Стріла-10"
- 97 дронів.
"Ворог продовжує тиснути в районі Синьківки та намагається її захопити. Про те безуспішно. В районі Лимано-Куп'янського напрямку залишається гарячою точка так званого Торського виступу. Це населений пункт Терни. Там ворог також стягує свої резерви та намагається активізувати штурми", — зауважив речник.
Житель Харкова під час сварки вдарив знаймого битою по голові
Чоловіку повідомили про підозру у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень та зберіганні боєприпасів, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"Правоохоронці встановили, що між чоловіками виникла сварка. 46-річний підозрюваний розлютився та вдарив свого опонента битою по голові. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Також під час проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника слідчі вилучили гранату Ф-1, яка згідно з висновком судово-балістичної експертизи є бойовим припасом", — сказано у повідомленні.
Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Харкові засудили "ухилянта" на три роки позбавлення волі
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"Прокурори довели, що у липні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини", — сказано у повідомленні.
Проте харківʼянин не прибув до Київського районного ТЦК та СП і надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.
За даними прокуратури, під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики на 22 лютого
"Енергетики повторно підключили 752 споживачі у прифронтових регіонах, які знеструмлювались внаслідок бойових дій. Наразі триває огляд пошкоджених мереж у трьох населених пунктах після нічних обстрілів. Всього в області через бойові дії без світла 15,5 тисячі точок обліку у 64 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
Куп’янські газовики локалізували близько 20 аварій на газових мережах
Ці роботи проводилися з початку 2024 року внаслідок російських обстрілів, повідомили в обласній філії "Газмереж".
"Тричі ремонт пошкоджених мереж вдалось провести без припинення газопостачання мешканцям міста та навколишніх сіл. Загалом, з початку року у Куп’янській громаді відновлено газопостачання для 500 домоволодінь", — сказано у повідомленні.
В аварії у Харкові загинула шестирічна дитина, ще п'ятеро людей травмувалися
Аварія сталася на вулиці Героїв Праці ввечері 21 лютого, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"33-річний водій автомобіля Opel Signum не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Honda Acura під керуванням 50-річної жінки-водія та автомобілем Hyundai Accent під керуванням 30-річного чоловіка. Внаслідок ДТП загинув 6-річний хлопчик, пасажир автомобіля Opel", — сказано у повідомленні.
Внаслідок ДТП троє водіїв та дві жінки-пасажирки з авто Hyundai отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, кажуть у поліції.
Аварію розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Співробітники метрополітену повністю усунули протікання зі стелі на "Спортивній"
Про це у нацмарафоні розказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міської ради. За його словами, внаслідок обстрілів відбулися зсуви ґрунту, що призвело до незначного протікання стелі.
У Харкові прибирають сніг
Про це повідомили у "Харківзеленбуді".
"Працівники СКП "Харківзеленбуд" ХМР розчищають пішохідні доріжки у парках, скверах та вздовж "червоних" ліній. Сьогодні прибирати сніг на об'єктах підприємства розпочали о 05:30 ранку. До роботи з усунення наслідків снігопаду залучено близько 300 працівників та понад 30 одиниць техніки. Роботи тривають", — сказано у повідомленні.
Рятувальники двічі за добу виїздили у Вільхуватку після обстрілів
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Близько 14:30 війська РФ з літаків обстріляли прикордонне село Вільхуватка Куп’янського району.
"Керовані бомби поцілили по житловому сектору, зруйнувавши приватну оселю та спричинивши в ній пожежу. На час прибуття рятувальників 12-ї частини ДСНС із селища Великий Бурлук площа пожежі складала 80 кв. м. Менш ніж за годину вогонь у всіх осередках вдалось приборкати", — сказано у повідомленні.
За даними ДСНС, вже о 15:20 рятувальники тієї ж частини проводили огляд інших місць на території села Вільхуватка, які також зазнали бомбардувань. Виявлені пошкодження семи приватних будинків та гаражу.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
За даними керівника ОВА Олега Синєгубова:
- Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 у населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші;
- Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,41 га території, знищили 681 вибухонебезпечний предмет.
Генштаб ЗСУ: ранкове зведення
Авіаційних ударів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області, повідомили у Генштабі.
"Ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області", — сказано у повідомленні.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Чоловік загинув на вулиці внаслідок обстрілу селища Дворічна;
- У селі Іванівці ще один чоловік був поранений. В цих населених пунктах пошкоджені домоволодіння, господарчі будівлі;
- Минулої доби росіяни скинули КАБи на село Вільхуватка. Щонайменше 14 будинків пошкоджено, одне приватне домоволодіння знищено вщент;
- Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки здійснили 25 оглядів місць подій, зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих від злочинних дій росіян, відкрили 18 кримінальних проваджень.
Частину російських дронів збили у межах Харківської області
Про це повідомили Повітряні сили.
"Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей", — сказано у повідомленні.
Погода на 22 лютого у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Опади, вночі місцями значні — сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями налипання мокрого снігу. Слабка хуртовина, слабка ожеледь;
- На дорогах ожеледиця;
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.