У лютому 2014 року під час Революції Гідності Ігор Мориконь отримав вогнепальні поранення на Майдані. Після одужання чоловік пішов захищати Україну в АТО. Зокрема, брав участь у боях за Донецький аеропорт. А після початку повномасштабного вторгнення продовжив боротися з РФ. Захисник загинув під Бахмутом.

Історією військового з Суспільним поділилася його донька Христина Скалецька.

Ігор Мориконь був учасником Революції Гідності. 18 лютого 2014 року під час штурму Майдану Незалежності чоловік отримав два вогнепальні поранення.

"Вони були в таких місцях, що їх було важко дістати, і лікарі сказали, хоч це і свинець, він ніби і отруював організм, і це було не дуже добре. Одна була в щоці, зайшла десь звідси і застрягла в цій кістці, а інша була в нозі, десь дуже глибоко в м’язах", — каже донька загиблого військовослужбовця.

Христина Скалецька. Фото: Суспільне Львів

Христина пригадує, батько декілька місяців лікувався. І в серпні 2014 року доєднався до складу Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". А в жовтні під час обстрілу Донецького аеропорту Ігор отримав важке поранення та контузію.

"Він дуже нервовий зробився після цього, тепер я вже розумію, чого йому важко було. Він не міг змиритися з тим, що тут життя продовжується, наче і нічого не відбувається зовсім, а він бачив пекло, бо таки в тому аеропорту було пекло", — говорить Христина Скалецька.

Після поранення чоловік покинув військову справу на декілька років. Христина каже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, тато пішов добровольцем попри те, що вже був інвалідом війни ІІІ групи.

"По рації передали, що ситуація на їхній ділянці важка, яку вони тримали, і їхній підрозділ зібрався і поїхав знову на виїзд. Він потрапив під мінометний обстріл. Після першого обстрілу йому перебило ноги і руки, він здоровою рукою наклав турнікети на кінцівки, які вже були побиті, і пробував відповісти, але стався ще один", — розповідає Христина.

Ігор Мориконь загинув 10 травня 2023 року під Бахмутом.

"Скільки я його пам’ятаю свідомо, він завжди казав, що Україна далась нам дуже легко — незалежна Україна, а незалежність так не здобувають, незалежність, як би то гірко не звучало, має омитися кров’ю", — говорить донька захисника.

Дружина Ігоря Мориконя Галина зареєструвала на сайті президента петицію, аби чоловіку присвоїти звання Героя України. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів.

"Може, на мою суб’єктивну думку, думаю, що мій тато герой, але хочу щоб так вважали і інші", — додає Христина Скалецька.