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Тільки бізнес-клас: які автомобілі замовили для посадовців Черкаської ОВА
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Тільки бізнес-клас: які автомобілі замовили для посадовців Черкаської ОВА

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Тільки бізнес-клас: які автомобілі замовили для посадовців Черкаської ОВА
Автомобілі на парковці, ілюстративне. Фото: Суспільне Черкаси

Посадовців Черкаської обласної державної адміністрації возитимуть на позашляховиках бізнес-класу. Коштувати це буде понад три мільйони гривень на рік. Запланували наїздити понад 150 тисяч кілометрів.

Про це Суспільному стало відомо з державної системи закупівель Prozzoro.

Йдеться про "закупівлю" перевезень. Відкриті торги щодо прокату легкових автомобілів із водіями тривали з 1 по 9 лютого. На тендер відгукнувся один учасник – КП "АТП Черкаської обласної ради".

Комунальне підприємство запропонувало бюджет для виконання послуги – понад три мільйони гривень (3 112 200 грн). Це на 7 800 гривень менше від визначеного посадовцями.

Щоб визначити скільки потрібно витратити коштів на прокат транспорту, виконавець вказав ціну за один кілометр – 19 гривень 95 копійок. У тендерній документації зазначений термін, за який здійснюватимуть перевезення, – до 31 грудня 2024 року. Пораховано, що за цей період посадовці наїздять 156 тисяч кілометрів.

У документах Черкаська ОВА зазначила дев'ять пунктів договору, які мають бути обов'язково враховані та виконані, наприклад, наявність ліцензії чи стаж водія не менше 10 років. А також це мають бути автомобілі бізнес-класу, обладнані апаратурою урядового зв’язку. Також серед вимог — водій, який знає Київ та всі населені пункти області, розташування історичних пам’яток та інших значущих місць Черкащини.

Ще прописана обов’язкова наявність резервного автомобіля бізнес-класу з позашляховими властивостями — підвищений кліренс, підвищена прохідність.

Комунальне підприємство погодилося з технічними вимогами та надіслало свою пропозицію. Оскільки учасник був всього один – аукціон не відбувся. Станом на 23 лютого закупівля завершена.

Авторка — Анжеліка Жупинас

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