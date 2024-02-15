La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ

НАТО планує відкрити навчальний центр ЗСУ, щоб допомогти Україні перейти до "повної сумісності" з Північноатлантичним альянсом.

Про це пише іспанська газета La Pais з посиланням на неназваних дипломатів.

"Новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу покликаний допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління", — зазначає газета з посиланням на джерела.

За інформацією газети, проʼкт буде реалізований, щоб допомогти привести сили України у відповідність до стандартів НАТО. Зазначається, що міністри оборони Альянсу під час своїх зустрічей у середу та четвер у Брюсселі оформлять "деталі проєкту", який, ймовірно, отримає остаточне схвалення на саміті альянсу у Вашингтоні в липні.

Союзники військової організації нині обговорюють, як буде фінансуватися новий центр (будь то на загальних рахунках НАТО або у вигляді бюджетного фонду), який тип інструкторів слід залучити.

"Це можуть бути інструктори, які базуються на новій базі, або персонал, надісланий членами альянсу на більш короткі терміни", — розповіли газеті дипломатичні джерела, знайомі з внутрішніми переговорами.

Газета заявляє, що новий спеціалізований центр забезпечить підготовку, яка допоможе Україні перейти до "повної сумісності" з НАТО, а також прийняти доктрини та стандарти Альянсу.

За даними видання, створення нового навчального центру ЗСУ вносить "новий елемент" у відносини між НАТО та Україною..