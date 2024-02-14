У США кажуть про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ. Що відомо

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майк Тернер заявив про "серйозну загрозу національній безпеці" США.

Про це повідомляє CNN.

Джерела видання при цьому зазначили, що дана загроза повʼязана з Росією, тоді як сам Тернер і Білий дім відповідної інформації не надавали.

"Одне з джерел, яке бачило дані розвідки, підтвердило, що "насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий" російський потенціал, "про який нам нещодавно стало відомо", — пише CNN.

Водночас джерела ABC News повідомили, що загроза нацбезпеці США пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.

"Два джерела, знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі, заявили, що розвідна інформація пов'язана з тим, що Росія хоче вивести ядерну зброю в космос. Це не для того, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а скоріше, щоб, можливо, використовувати проти супутників", — пише видання.

Зазначається також, що Тернер закликав президента США Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози.

Натомість спікер Палати представників Джонсон заявив журналістам, що "суспільству не варто перейматися", над питанням, за його словами, будуть працювати, передає The HILL.

"Я бачив заяву голови Тернера з цього приводу, і хочу запевнити американський народ, що підстав для тривоги немає. Ми збираємося працювати разом, щоб вирішити це питання, як і всі делікатні питання, які є секретними", — сказав Джонсон.