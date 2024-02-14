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У Києві боротьба з незаконними МАФами дісталася ще двох станцій метро
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У Києві боротьба з незаконними МАФами дісталася ще двох станцій метро

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У Києві зносять незаконні МАФи біля станцій метро "Почайна" та "Мінська"
Демонтаж торгового кіоска біля ст. м. "Почайна", Київ, 14 лютого 2024 р. Фото: Департамент територіального контролю КМДА/Facebook

В Оболонському районі Києва продовжують демонтувати незаконні кіоски і торгові намети. Зокрема, комунальники взялися розчищати територію від незаконних МАФів біля станцій метро "Почайна" та "Мінська".

Про це інформує у Facebook Департамент територіального контролю КМДА.

Так, з 12 лютого працівники комунального підприємства "Київблагоустрій" демонтували біля метро "Почайна" і "Мінська" понад 60 незаконних споруд.

У Києві боротьба з незаконними МАФами дісталася ще двох станцій метро
Демонтаж торгового намета біля ст. м. "Мінська", Київ, 14 лютого 2024 р. Фото: Департамент територіального контролю КМДА/Facebook

Кіоски і намети зносять через необхідність усунути перешкоди на шляхах евакуації людей до станцій метрополітену, які під час війни використовуються як укриття.

Що відомо про демонтаж МАФів у Києві

У столиці, за рішенням Ради оборони Києва від 6 травня 2022 року, демонтують МАФи, які заважають швидко дістатись укриття в метро.

Біля восьми станцій — "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Житомирська", "Звіринецька", "Берестейська", "Героїв Дніпра" та "Шулявська" — тимчасові споруди вже знесли. На всіх локаціях здійснили прибирання території. На місцях деяких кіосків облаштували громадські простори чи сквери.

За тиждень із 5 по 11 лютого 2024 року в різних районах Києва демонтували 130 МАФів. Найбільше — у Святошинському районі: 66 споруд.

Протягом 2023 року у Києві прибрали майже 5 тисяч елементів благоустрою, що були розміщені без дозвільних документів. Це — об'єкти торгівлі та пам'ятники, пов'язані з історією та культурою Росії та СРСР. Зокрема, минулого року столичні комунальники прибрали з міських вулиць 1890 продуктових лотків, торговельних наметів і кіосків.

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