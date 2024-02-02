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У Міноборони відбулося перше засідання ІТ-коаліції
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У Міноборони відбулося перше засідання ІТ-коаліції

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Міністерство оборони України, Міноборони, МОУ
Міністерство оборони України, ілюстративне фото. Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони 2 лютого пройшло перше засідання керівної групи ІТ-коаліції. Держави-учасниці та спостерігачі ухвалили рішення про подальші кроки та закупівлі, що в пріоритеті.

Про це відомство повідомило в Telegram.

У засіданні взяли участь Естонія та Люксембург — це країни-лідери коаліції. Крім них, були представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. До розмови долучилися фахівці з НАТО та Європейського Союзу.

Під час зустрічі Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію. Разом ці суми становлять більш як 30 мільйонів євро. Держави запевнили, що готові співпрацювати у сфері цифрової трансформації.

"Наш досвід застосування інновацій на полі бою є унікальним, і ми вважаємо, що ІТ-коаліція може стати майданчиком для взаємодії з партнерами щодо розвитку та випробування технологій", — заявила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її мета — підтримати Міністерство оборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 тисяч євро), Люксембург (10 мільйонів євро) та Нідерланди (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

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