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Весілля у День закоханих: як реєстрували шлюби у Полтаві
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Весілля у День закоханих: як реєстрували шлюби у Полтаві

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На Полтавщині у День закоханих запланували одружитися 25 пар. Ця кількість може збільшитися, оскільки військові можуть зареєструвати шлюб одразу в день подання заяви.

Торік цього дня зареєстрували близько сотні шлюбів. Про це Суспільному повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління Мін’юсту Ірина Свистун.

"Ми познайомилися зовсім банально в Інтернеті. Знайшли одне одного в Instagram, почали листуватися. Зустрілися вперше через пів року в Києві, я поїхала до нього, тому що він військовий, вийшло так. Почали зустрічатися, і дійшло до весілля", — пригадують молодята Владислав та Світлана Лук’янови.

Розпис у РАЦсі
Весільна церемонія Світлани та Владислава. Суспільне Полтава

Дату 14 лютого обрали через символічність свята, говорить Світлана Лук’янова. Про весілля задумувалися з 2022-го, говорить її чоловік Владислав.

"Вперше я їй пропозицію зробив 14 травня 2022-го року. І якось все пішло-поїхало. (Це було – ред.) в Києві біля Скляного мосту. Ми як завжди гуляли, сиділи, говорили і тоді якось вийшло, що зробив пропозицію, і все", — розповів Владислав Лук’янов.

"Звісно, це принесло в деякий момент шок, так неочікувано все швидко пройшло, але ми вже пристосувалися до цієї думки, радіємо цій події. Хочеться, щоб вони жили щасливо, у мирі, найголовніше. У коханні. І розуміли один одного", — повідомила мачуха нареченої Ірина Охрімець.

Весілля. РаЦС в Полтаві
Молодят вітають їх рідні та друзі. Суспільне Полтава

14 лютого відділи ДРАЦС працювали у звичному режимі. Укласти шлюб на Полтавщині завчасно запланували 25 пар, повідомила начальниця Східного міжрегіонального управління Мін’юсту Ірина Свистун.

"Сьогодні фахівці нашого відділу очікують на реєстрацію восьми пар. Разом з тим, хочу відзначити, що ця цифра не є остаточною, оскільки під час воєнного стану у військових є можливість зареєструвати шлюб у день подання відповідної заяви", — розповіла начальниця Шевченківського відділу ДРАЦС у Полтаві Наталія Колісник.

Як повідомила Суспільному начальниця Східного міжрегіонального управління Мін’юсту Ірина Свистун, торік на Полтавщині 14 лютого одружилася майже сотня пар. Загалом за 2023-й рік – майже 8 200. А 2022-го зареєстрували понад 10 600 шлюбів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в області одружилися понад 18 000 пар.

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