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Зеленський провів нараду щодо зброї проти розвідувальних дронів РФ
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Зеленський провів нараду щодо зброї проти розвідувальних дронів РФ

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Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Кабінетом міністрів, військовими та представниками оборонно-промислового комплексу, щоб дати українським військовим нову, сучасну зброю проти російських розвідувальних дронів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження", — зазначив президент.

Зеленський дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість.

"Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах. Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", — сказав він.

Раніше Зеленський заявив про повне державне сприяння виробникам ефективних систем РЕБ. За його словами, кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному – від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал.

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