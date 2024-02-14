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На Полтавщині готували вбивство депутата обласної ради — прокуратура
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На Полтавщині готували вбивство депутата обласної ради — прокуратура

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На Полтавщині готували вбивство депутата обласної ради — прокуратура
Прокуратура Полтавщини

У Кременчуці, що на Полтавщині, правоохоронці затримали вісьмох чоловіків, які планували вбивство депутата обласної ради. Також — одного з начальників райуправлінь поліції Дніпропетровської області.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук.

За даними правоохоронців, група осіб планувала позбавити життя депутат через громадську роботу щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, а поліцейського – через професійну діяльність. До вбивств підозрювані готувалась останні шість місяців, додала Іващук.

Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що ця група чоловіків причетна до вбивства кременчуківця у вересні 2023-го року.

Нині триває досудове розслідування у справі. Чотирьом учасниками угруповування вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Чоловікам повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху, готуванні умисного вбивства, вимаганні чужого майна, бандитизмі, незаконному, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів, незаконній переробці вогнепальної зброї, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

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