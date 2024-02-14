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Соціальна підтримка: родини загиблих військових з Бучанської громади отримали обігрівачі
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Соціальна підтримка: родини загиблих військових з Бучанської громади отримали обігрівачі

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4 родини загиблих військових з Бучанської громади отримали газові обігрівачі з Португалії
Розвантаження обігрівачів із Португалії, м. Буча, Київська область, січень 2024 р. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

У Бучанській громаді серед соціально незахищених громадян почали розподіляти газові обігрівачі, які доставили як гумдопомогу від Португалії. Пристрої отримали чотири родини загиблих військовослужбовців.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

На початку 2024 року обігрівачі Бучанській громаді передало португальське місто-побратим Кашкайш.

Нині пристрої отримали родини загиблих захисників із Ворзеля, Блиставиці, Луб'янки та Гаврилівки. У сім'ї військового з Луб'янки є проблеми з опаленням будинку, тож дружина полеглого воїна отримала також дров'яну пічку-буржуйку.

Буча, Ірпінь та Кашкайш підписали угоду про дружбу і співробітництво у червні 2022 року. У січні 2024 року до Ірпеня і Бучі привезли партії газових обігрівачів від португальських благодійників.

Міський голова Ірпеня тоді повідомив, що опалювальні прилади розподілять серед соціально незахищених родин: переселенців, сімей загиблих військових, ветеранів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, переселенців та людей, що втратили дім через агресію РФ.

Ірпінська громада отримала 270 газових обігрівачів від Кашкайша. Їх одразу почали роздавати родинам, що потребують соціальної допомоги.

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