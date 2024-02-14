НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
65 років разом: історія кохання подружжя з Черкащини
КОХАННЯПОДОРОЖІНОВИНИРегіони

65 років разом: історія кохання подружжя з Черкащини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сім'я залізничників Людмила і Доліард Ватруби у шлюбі 65 років. У пошуках свого щастя змінили чотири адреси. Та з початку повномасштабної війни знову повернулися до Сміли.

Пан Доліард пригадав, як проводив свою кохану до будинку, в якому вона жила. Саме там почалася історія їхнього кохання: пара познайомилася 68 років тому в Смілі. Тоді він – студент з Дніпра, який щойно приїхав на практику. Вона ж – 17-річна випускниця школи.

65 років разом: історія кохання подружжя, яке об'їздило пів світу
Фото: Суспільне Черкаси

Не зважаючи на те, що у шлюбі пара 65 років, у що була вдягнена кохана в першу зустріч, чоловік пам'ятає досі — у сарафан. Вони жили в Херсоні, та єдина річ, яку вивезли з окупації, — альбом із першим спільним фото. Збірник зі світлинами чоловік власноруч зробив на річницю весілля, пригадала пані Людмила.

65 років разом: історія кохання подружжя, яке об'їздило пів світу
Фото: Суспільне Черкаси

Доліард Ватруба пригадав:

"Нам сказали, якщо ми сфотографуємося разом, ми ніколи не будемо разом. Три роки ми зустрічалися. Зустрічалися, переписувалися. Я приїжджав чи в Київ, чи в Шевченкове".

Та листи... листи залишилися в Херсоні, додала Людмила.

"Величезна пачка збереглася його листів. Уявляєте? Дрібний-дрібний почерк. І такі хороші. Він пише дуже дрібно, гарно".

65 років разом: історія кохання подружжя, яке об'їздило пів світу
Фото: Суспільне Черкаси

Втім, спогади, за словами жінки, війна забрати не змогла. Бо на шляху до свого щастя вони змінили чотири адреси. Спочатку на залізницю в Тайгу, потім на південь України, і врешті опинилися в Смілі, де все й почалося.

"Він — доля моя. Разом ми об'їздили 42 країни. Серед фотокарток — знімки з Єгипту, Америки й Китаю".

65 років разом: історія кохання подружжя, яке об'їздило пів світу
Фото: Суспільне Черкаси

Вперше за кордон пара поїхала у 1967 році — це був річний круїз Дунаєм, від Ізмаїлу до Братислави.

У чому секрет їхнього шлюбу, пан Доліард відповів просто – у взаєморозумінні.

"Ну, по-перше, вона ж красива. Характер, щоправда, паскудний. Ну, нічого. Головне це те, що ми все робимо разом. Все з самого початку пішло так, що ми все разом. Поважаємо один одного, допомагаємо. І ми зійшлися також у тому, що у нас однакові вподобання".

65 років разом: історія кохання подружжя, яке об'їздило пів світу
Фото: Суспільне Черкаси

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Одруження в Луцьку
Побралися у День закоханих: скільки пар зареєстрували шлюб у Луцькому ДРАЦСі
День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували
День всіх закоханих на Донеччині: скільки шлюбів зареєстрували
На початок