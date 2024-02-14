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Люблять фрукти та цукерки з макухи: в Одеському зоопарку нагородили пару року
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Люблять фрукти та цукерки з макухи: в Одеському зоопарку нагородили пару року

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Вівці, Одеський зоопарк
Вівці в Одеському зоопарку. Фото: Суспільне Одеса

У День всіх закоханих в Одеському зоопарку нагородили пару року. У 2024 році це вівці Бублик та Білка. На святі побували кореспонденти Суспільного.

Цьогорічні переможці полюбляють цукерки з макухи, а також фруктові смаколики. У кожному новому сезоні одними з перших народжують дитинчат, розповіли в зоопарку.

"Цього року було дев’ять пар. І перше місце зайняли вівці, як найромантичніша пара. Тому у це свято ми їх вітаємо, ми їх пригощаємо смаколиками, які вони полюбляють. Баранчика звати Бублик, вівцю — Білочка. Їм біля 3-х років", — розказав директор закладу Ігор Біляков.

вівці в Одеському зоопарку
Вівці в Одеському зоопарку. 14 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Переможців можна було обрати за фото у соцмережах. Крім овець за звання найромантичнішої пари змагались білі леви, фламінго, лебеді, верблюди, качки, папуги, риби та гуси.

"У Фейсбуці ми проголосували. Я проголосувала за овечок і вони виграли. Тому що дійсно – такі милі, дуже класне фото і взагалі – їх можна торкнутися, вони такі контактні", — поділилась з Суспільним відвідувачка Олеся.

Вівці отримали від відвідувачів зоопарку 401 голос. На другому місці опинились білі леви, за них проголосували 378 людей, на третьому — фламінго з 297 голосами.

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