В Одеському зоопарку обрали пару року: хто переміг

В Одеському зоопарку підбили підсумки щорічного конкурсу "Пара року". У 2024 році найбільше голосів відвідувачів отримала пара овець.

Про це 13 лютого повідомили в Одеському зоопарку.

Голосування за найромантичнішу пару року проводилося на сторінці закладу в Facebook. Переможці отримали 401 голос. На другому місці — білі леви, за них проголосували 378 людей. На третьому — фламінго з 297 голосами.

Всього цього року в конкурсі брали участь дев'ять пар тварин. Серед них білі лебеді, верблюди, качки крякви, папуги Корелли, риби Цихлазоми та тульські гуси.

Нагородження переможців відбудеться 14 лютого. Початок свята — о 12:00.

У 2023 році парою року Одеського зоопарку стали білі леви. На другому місці опинились єноти-полоскуни, на третьому — вивірки.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області