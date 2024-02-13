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В Одеському зоопарку обрали пару року: хто переміг
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В Одеському зоопарку обрали пару року: хто переміг

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ВІвці, Одеський зоопарк
Вівці — переможці конкурсу "Пара року — 2024" в Одеському зоопарку. Фото: Одеськй зоопарк

В Одеському зоопарку підбили підсумки щорічного конкурсу "Пара року". У 2024 році найбільше голосів відвідувачів отримала пара овець.

Про це 13 лютого повідомили в Одеському зоопарку.

Голосування за найромантичнішу пару року проводилося на сторінці закладу в Facebook. Переможці отримали 401 голос. На другому місці — білі леви, за них проголосували 378 людей. На третьому — фламінго з 297 голосами.

Всього цього року в конкурсі брали участь дев'ять пар тварин. Серед них білі лебеді, верблюди, качки крякви, папуги Корелли, риби Цихлазоми та тульські гуси.

Нагородження переможців відбудеться 14 лютого. Початок свята — о 12:00.

У 2023 році парою року Одеського зоопарку стали білі леви. На другому місці опинились єноти-полоскуни, на третьому — вивірки.

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