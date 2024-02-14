На Буковині понад добу шукають 8-річну дівчинку, яка впала з містка в річку й зникла під водою. До цього залучили сотню людей. З настанням темряви пошуки призупинять й відновлять вранці.

Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук.

Що відомо про пошуки

Вздовж 14-15 кілометрів від місця зникнення рятувальники розгорнули пости для цілодобового моніторингу ситуації. Дівчинку шукають понад сто людей, зокрема водолази, а також обстежують місце квадрокоптерами.

Пошуки ускладнює сильна течія та підняття рівня води.

"Голова громади говорив нам, що під час сильних опадів рівень води досягає до двох метрів, але наразі можливості водолазам занурюватися та обстежувати дно немає. Наразі вони проходять щільним кільцем й обстежують візуально", – каже Іванчук.

Коли стемніє, пошуки призупинять – їх відновляться завтра вранці.

За словами Іванчук, інтенсивні пошуки триватимуть впродовж трьох-п'яти днів. Потім кількість людей та техніки зменшать. Втім пошуки триватимуть, допоки дитину не знайдуть.

Дівчинка зникла 13 лютого у селі Бережонка Банилівської громади, коли разом із 15-річним братом поверталася зі школи. Вони переходили саморобний місток та впали у річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору.

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