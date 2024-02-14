104-річний миколаївець Петро Моторний отримав перший у житті закордонний паспорт. Чоловік планує їхати в Ірландію до дітей.

Кореспондентам Суспільного чоловік розповів про свою мотивацію та чим хоче займатися за кордоном.

Петро Моторний все життя прожив в Україні і жодного разу не був за кордоном. Тепер же чоловік отримав закордонний паспорт і планує поїздку в Ірландію, де живуть його діти. Дідусь планує навчити онуків української мови, а також розповідати вірші, які вчив ще у шкільні роки.

"Спілкуватися, заставляти їх, щоб вони мене навчили своєї англійської чи якоїсь мови американської. Щоб я знав, що таке "ґутен таґ", "ґутен морген", — говорить Петро Моторний.

Петро Моторний тримає в руках свій паспорт, 14 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Поїздку до Ірландії організували діти Петра. Чоловік говорить, сумує за онуками, але не хотів би бути тягарем для рідних.

"Сьогодні я отримав закордонний паспорт, і я себе не уявляю… ну, там ще більш-менш на місці, а як мені добратися до літака. Так, звісно, вони зустрінуть. Звісно, скучно (за дітьми — ред.). дуже скучно, сумно", — ділиться переживаннями дідусь.

Петро Моторний, 14 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

До Ірландії Петра супроводжуватиме родичка Людмила. Жінка каже, дорога може бути важкою.

"Їхати будемо до Кишинева, а у Кишиневі пересядемо на літак. Проводжати мене буде онучка, супроводжувати нас буде, бо такий вік вже і у мене такий, 84 роки і у нього 104 – хороший вік такий", — говорить Людмила.

Людмила, 14 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Заступник начальника Центрального відділу Управління державної міграційної служби України в Миколаївській області Дмитро Дорошенко говорить, за дев'ять років його роботи, це перше звернення довгожителя на отримання закордонного паспорта.

"Пан Петро дуже приємний у спілкуванні, позитивна людина. Пан Петро звернувся до нашого відділу 6 лютого з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день пан Петро отримав виготовлений паспорт", — каже Дмитро Дорошенко.

В Ірландії Петра зустрінуть двоє синів та троє онуків.

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