НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
104-річний миколаївець вперше отримав закордонний паспорт, щоб полетіти до рідних
ЛЮДИРегіони

104-річний миколаївець вперше отримав закордонний паспорт, щоб полетіти до рідних

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

104-річний миколаївець Петро Моторний отримав перший у житті закордонний паспорт. Чоловік планує їхати в Ірландію до дітей.

Кореспондентам Суспільного чоловік розповів про свою мотивацію та чим хоче займатися за кордоном.

Петро Моторний все життя прожив в Україні і жодного разу не був за кордоном. Тепер же чоловік отримав закордонний паспорт і планує поїздку в Ірландію, де живуть його діти. Дідусь планує навчити онуків української мови, а також розповідати вірші, які вчив ще у шкільні роки.

"Спілкуватися, заставляти їх, щоб вони мене навчили своєї англійської чи якоїсь мови американської. Щоб я знав, що таке "ґутен таґ", "ґутен морген", — говорить Петро Моторний.

104-річний миколаївець вперше отримав закордонний паспорт, щоб полетіти до рідних
Петро Моторний тримає в руках свій паспорт, 14 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Поїздку до Ірландії організували діти Петра. Чоловік говорить, сумує за онуками, але не хотів би бути тягарем для рідних.

"Сьогодні я отримав закордонний паспорт, і я себе не уявляю… ну, там ще більш-менш на місці, а як мені добратися до літака. Так, звісно, вони зустрінуть. Звісно, скучно (за дітьми — ред.). дуже скучно, сумно", — ділиться переживаннями дідусь.

104-річний миколаївець вперше отримав закордонний паспорт, щоб полетіти до рідних
Петро Моторний, 14 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

До Ірландії Петра супроводжуватиме родичка Людмила. Жінка каже, дорога може бути важкою.

"Їхати будемо до Кишинева, а у Кишиневі пересядемо на літак. Проводжати мене буде онучка, супроводжувати нас буде, бо такий вік вже і у мене такий, 84 роки і у нього 104 – хороший вік такий", — говорить Людмила.

104-річний миколаївець вперше отримав закордонний паспорт, щоб полетіти до рідних
Людмила, 14 лютого 2024 року. Фото: Юлія Голокоз/Суспільне Миколаїв

Заступник начальника Центрального відділу Управління державної міграційної служби України в Миколаївській області Дмитро Дорошенко говорить, за дев'ять років його роботи, це перше звернення довгожителя на отримання закордонного паспорта.

"Пан Петро дуже приємний у спілкуванні, позитивна людина. Пан Петро звернувся до нашого відділу 6 лютого з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день пан Петро отримав виготовлений паспорт", — каже Дмитро Дорошенко.

В Ірландії Петра зустрінуть двоє синів та троє онуків.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих
24 пари одружилися на Чернігівщині в День закоханих
Кропивницькі бібліотеки приймають в дарунок книги. Яку літературу приносять
Кропивницькі бібліотеки приймають в дарунок книги. Яку літературу приносять
Офіцер Микола Мацюк
"Холодноярівець" Микола Мацюк поділився згадками про оборону Сумщини
В Ужгороді колишню взуттєву фабрику реконструюють під нові офісні приміщення
В Ужгороді колишню взуттєву фабрику реконструюють під нові офісні приміщення
На початок