Побралися у День закоханих: скільки пар зареєстрували шлюб у Луцькому ДРАЦСі

У Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану на День закоханих, 14 лютого, одружилися вісім пар. Серед них три пари, де шлюб брали військовослужбовці зі своїми нареченими.

Як розповіла Суспільному начальниця відділу ДРАЦСу в Луцькому районі Тетяна Микитюк, у минулі роки цього дня шлюб реєстрували більше пар, ніж цьогоріч.

"Якщо аналізувати минулі роки, то напевно під час воєнного стану трішки популярність цього свята втрачається. Тим не менше люди закохуються, одружуються", — сказала керівниця.

Тетяна Микитюк. Фото: Суспільне Луцьк

Одні з тих, хто вирішив одружитися саме 14 лютого — Юлія і Роман П’ятачуки з Луцька. Молодята знайомі місяць, познайомилися у соцмережі. Наречений є учасником АТО і зараз служить у Нацгвардії.

Взяти шлюб у День закоханих, розповіла наречена Юлія, було спільним бажанням пари. Про коханого чоловіка-військового та якою бачить їхню сім’ю каже так: "Хороший, турботливий, ввічливий, уважний, чемний, таку людину я шукала. Головне — підтримка, повага і бути завжди поряд біля коханої людини".

Наречений Роман розповів: їхнє кохання міцне й свою наречену надзвичайно любить. "Мрію, щоб війна закінчилася, а далі вже як Бог дасть", — сказав чоловік.

Юлія і Роман П’ятачуки. Фото: Суспільне Луцьк

Ще одна пара — Катерина і Микола з Рожищенського району, котрі теж створили сім’ю у День закоханих. Розповідають: разом 13 років, але шлюб вдалося зареєструвати лише цього дня, коли нареченого-військовослужбовця відпустили з передової додому.

"Вже давно планували і так надумали. По сімейних обставинах відпустили мене на одруження", — сказав Микола Каширець.

Наречена Катерина говорить: цей день дня них дійсно святковий.

"Почуття — це саме головне. На відстані, близько, далеко — ми поруч. Я відчуваю, коли йому погано, коли йому добре, і він також відчуває це. Ми окремо, і війна, а ми хочемо бути разом", — каже жінка.

Молодята Катерина і Микола. Фото: Суспільне Луцьк

Обрядовиця Тетяна Лець розповіла, що військовослужбовців, які реєструють шлюб у Луцькому відділі ДРАЦС, зараз дуже багато.

"Хлопці такі молоді, приходять з передової, часом з тими рюкзаками сюди приходять. Бігом, бігом, бо вже їдуть назад... Мабуть, найемоційніші не пари, а сама реєстрація і весілля, тому що сліз дуже багато", — сказала обрядовиця.

Тетяна Лець. Фото: Суспільне Луцьк

Також цього дня стали подружжям Ольга і Микола Радчуки. Пара — із міста Ківерці, разом шість років. Наречений з квітня 2022 року захищає Україну та служить гранатометником у 65-тій окремій механізованій бригаді на Запорізькому напрямку.

Військовослужбовець розповів, що приїхав у відпустку, аби одружитися з коханою саме у День закоханих.

"Якщо такий чудовий момент в такий день одружитися, чому б і ні? Найбільша підтримка саме від коханої. Коли знаєш, що вона тебе чекає вдома, то тобі і хочеться повернутися додому живим і здоровим", — сказав чоловік.

Наречена Ольга говорить: з Миколою завжди були разом і рідко розлучалися на великий термін. "Мені також важливо бути з ним на зв’язку, чути його, підтримувати", — додала волинянка.

Ольга і Микола Радчуки. Фото: Суспільне Луцьк

Усього на День закоханих взяли шлюб 15 пар — вісім у Луцьку та сім у Нововолинську, зазначили в обласній військовій адміністрації. Торік у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану одружилося 1 927 пар, з яких половина — військовослужбовці, додала Тетяна Микитюк.

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