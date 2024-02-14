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У викраденого журналіста Цигіпи з'явилася пухлина розміром з перепелине яйце
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У викраденого журналіста Цигіпи з'явилася пухлина розміром з перепелине яйце

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Український журналіст Сергій Цигіпа, викрадений і засуджений окупантами у Криму
Український журналіст Сергій Цигіпа, викрадений і засуджений окупантами у Криму. Фото: Олена Цигіпа

У цивільного полоненого жителя Нової Каховки, журналіста Сергія Цигіпи, якого окупанти викрали та незаконно засудили у Криму до 13 років ув'язнення за "шпигунство", з'явилася пухлина розміром з перепелине яйце. Також його планують етапувати у колонію суворого режиму на територію Росії.

Про це повідомила Суспільному Крим дружина полоненого українця Олена.

"Почуває себе не дуже добре. У нього завжди були проблеми з тиском і серцем, і до цього списку додалися проблеми з пухлиною на спині. Сергій написав, що був лікар, що він оглянув його, але сказав, що це нестрашно, що це просто жировик і пішов. На цьому усе діагностування й медичний огляд було закінчено", — сказала вона.

За словами Олени Цигіпи, наразі чоловіка утримають у Сімферополі. Його планують етапувати на територію Росії у колонію суворого режиму, але поки що невідомо куди.

Що відомо про Сергія Цигіпу

Журналіста і письменника з Нової Каховки Сергія Цигіпу окупанти утримують у полоні вже два роки. Його викрали за проукраїнську позицію та журналістську діяльність, вважає захист. Українець також був волонтером.

Після його затримання 12 березня 2022 року зв’язок із ним перервався. Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні рідні дізналися, що він у полоні. За словами адвоката, його утримують у СІЗО №2 Сімферополя.

Міжнародне гуманітарне право забороняє переміщати осіб з окупованої території в інші регіони без нагальної потреби, а насильницьке зникнення та повністю закритий судовий процес є ознаками воєнного злочину.

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