Цифровий навчальний центр для дітей та підлітків працює в Фастові

У Фастові на Київщині працює Цифровий навчальний центр для дітей 6-17 років.

Про це повідомляє Фастівська міська рада.

Заклад відкрили в приміщенні садочка №1 "Теремок". Центр забезпечений ноутбуками, гарнітурою та доступом до інтернету.

По будням діти в навчальному центрі можуть навчатися на онлайн-платформах, виконувати домашні завдання, користуватись сучасною бібліотекою, брати участь у гуртках, а також знайомитися із новими друзями.

"Відвідування центру, майстер-класи безкоштовні. Відповідно до правил, перебування однієї дитини не більше 4 годин", — йдеться в повідомленні.

Батькам необхідно особисто завітати до Центру та написати заяву, аби дитина могла його відвідувати.