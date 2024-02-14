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Цифровий навчальний центр для дітей та підлітків працює в Фастові
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Цифровий навчальний центр для дітей та підлітків працює в Фастові

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Цифровий навчальний центр в Фастові
Цифровий навчальний центр для дітей в Фастові на Київщині. Фото: Фастівська міська рада / Facebook

У Фастові на Київщині працює Цифровий навчальний центр для дітей 6-17 років.

Про це повідомляє Фастівська міська рада.

Заклад відкрили в приміщенні садочка №1 "Теремок". Центр забезпечений ноутбуками, гарнітурою та доступом до інтернету.

По будням діти в навчальному центрі можуть навчатися на онлайн-платформах, виконувати домашні завдання, користуватись сучасною бібліотекою, брати участь у гуртках, а також знайомитися із новими друзями.

"Відвідування центру, майстер-класи безкоштовні. Відповідно до правил, перебування однієї дитини не більше 4 годин", — йдеться в повідомленні.

Батькам необхідно особисто завітати до Центру та написати заяву, аби дитина могла його відвідувати.

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