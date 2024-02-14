Поблизу Бахмута загинув штурмовик з Івано-Франківська Тарас Трелевський

Під час артобстрілу поблизу Бахмута 13 лютого 2024 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківська Тарас Трелевський.

Про загибель рідного брата у коментарі Суспільному розповів Олексій Трелевський.

За його словами, Тарас Трелевський народився 3 грудня 1973 року в Івано-Франківську. Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну служив командиром І штурмового взводу 711 полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

"Тарас — найстарший брат з чотирьох дітей у нашій родині. Він повернувся з Росії на початку війни. Там працював супервайзером на нафтових вишках. В Україні одразу пішов у військкомат, хоч його не хотіли брати через вік. Проте у березні 2022 року вже був на службі. Оскільки мав сержантське звання, то деякий час навчав бійців, а згодом воював на фронті", — каже брат Олексій.

Фото: Олексій Трелевський

Воїн загинув на Бахмутському напрямку, поблизу міста Часів Яр.

Панахида за Тарасом Трелевським відбудеться в Івано-Франківську 15 лютого о 17:00 в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3. Наступного дня за цією ж адресою об 11:00 розпочнеться прощання з воїном.

У бійця залишилися дружина та двоє дітей.

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