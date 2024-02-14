НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Поблизу Бахмута загинув штурмовик з Івано-Франківська Тарас Трелевський
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Поблизу Бахмута загинув штурмовик з Івано-Франківська Тарас Трелевський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поблизу Бахмута загинув штурмовик з Івано-Франківська Тарас Трелевський
Фото: Олексій Трелевський

Під час артобстрілу поблизу Бахмута 13 лютого 2024 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківська Тарас Трелевський.

Про загибель рідного брата у коментарі Суспільному розповів Олексій Трелевський.

За його словами, Тарас Трелевський народився 3 грудня 1973 року в Івано-Франківську. Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну служив командиром І штурмового взводу 711 полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

"Тарас — найстарший брат з чотирьох дітей у нашій родині. Він повернувся з Росії на початку війни. Там працював супервайзером на нафтових вишках. В Україні одразу пішов у військкомат, хоч його не хотіли брати через вік. Проте у березні 2022 року вже був на службі. Оскільки мав сержантське звання, то деякий час навчав бійців, а згодом воював на фронті", — каже брат Олексій.

Поблизу Бахмута загинув штурмовик з Івано-Франківська Тарас Трелевський
Фото: Олексій Трелевський

Воїн загинув на Бахмутському напрямку, поблизу міста Часів Яр.

Панахида за Тарасом Трелевським відбудеться в Івано-Франківську 15 лютого о 17:00 в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3. Наступного дня за цією ж адресою об 11:00 розпочнеться прощання з воїном.

У бійця залишилися дружина та двоє дітей.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок