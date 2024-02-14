У Полтаві під час благодійного ярмарку збирали гроші на монокуляр для полтавця

У Полтаві 14 лютого влаштували благодійний ярмарок. Під час нього збирали гроші на придбання монокуляра для військового з Полтави, який перебуває у 72-й механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Для цього потрібно 170 тисяч гривень, розповіла Суспільному голова громадської організації "Зміст" Полтава Аліса Куценко. До громадської організації "Зміст" з таким проханням звернулися однокласники полтавця.

Під час благодійного ярмарку продавали квіти. Суспільне Полтава

"Це нічник нічного бачення, дуже дорога оптика. За тієї ціною, що ми знайшли й за тими вимогами, які його влаштовують, — це 170 тисяч гривень. Він пішов наш військовий Іван, пішов у 18 років служити добровольцем. Втрапив у військо не з першого разу, але таки втрапив. І от донині несе службу", — каже голова ГО "Зміст" Аліса Куценко.

Під час благодійного заходу продавали квіти, солодощі, шкарпетки та листівки.

"У нас полтавські виробники шоколаду. Подарунки, а саме: шкарпетки, листівочки, нам передали з Києва. Ми дуже вдячні, просто передали без коштів. Тобто все, що ми зберемо, ми все віддамо. А квіти нам також допомогли придбати наші друзі в Полтаві", — говорить голова ГО "Зміст" Аліса Куценко.

Також продавали солодощі, шкарпетки та листівки. Суспільне Полтава

"Я ставлюся до цього заходу дуже позитивно. У минулому році також "Зміст" робив щось подібне, і ми купували тюльпани. Це дуже круто, що вони не просто стоять продають тюльпани, а саме збирають кошти. Я вважаю, що це дуже класна акція", — каже місцева жителька Оксана Сирих.

За словами Аліси Куценко, результати благодійного заходу оголосять по завершенню.

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