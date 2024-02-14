На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою

У Прилуках 14 лютого попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою на Запоріжжі.
Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Солдат Максим Рубан народився 7 жовтня 1992 року в місті Прилуки. Раніше чоловіка звали Роман Петрик, але з часом він змінив свої імʼя та прізвище.
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП
Закінчив середню школу №9. Навчався в Прилуцькому технічному фаховому коледжі, згодом продовжив навчання у Сумському університеті. Працював у супермаркетах електроніки та побутової техніки.
У квітні 2022 року долучився до ЗСУ. Служив на посаді стрільця-помічника гранатометника.
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП
Загинув 7 лютого 2024 року у бою на Запорізькому напрямку.
Попрощалися та поховали військового у Прилуках.
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