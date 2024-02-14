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На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою
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На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою

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На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою
ФОТО: Суспільне Чернігів

У Прилуках 14 лютого попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою на Запоріжжі.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Максим Рубан народився 7 жовтня 1992 року в місті Прилуки. Раніше чоловіка звали Роман Петрик, але з часом він змінив свої імʼя та прізвище.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Закінчив середню школу №9. Навчався в Прилуцькому технічному фаховому коледжі, згодом продовжив навчання у Сумському університеті. Працював у супермаркетах електроніки та побутової техніки.

У квітні 2022 року долучився до ЗСУ. Служив на посаді стрільця-помічника гранатометника.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 7 лютого 2024 року у бою на Запорізькому напрямку.

Попрощалися та поховали військового у Прилуках.

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