На Донеччині поліг воїн-доброволець з Івано-Франківська Роман Корнута. Боєць був спецпризначенцем, боронив країну на Авдіївському напрямку.

Про це у коментарі Суспільному розповів друг загиблого воїна Андрій Дутка.

Бойовий шлях Романа Корнути

Роман Корнута народився 18 травня 1985 року в Івано-Франківську.

Зі слів Андрія Дутки, він почав воювати ще у 2014 році в добровольчому батальйоні "Айдар".

"Роман завжди говорив про війну. Його дідусь був засланий в Сибір, тому він завжди казав, що буде воювати. Він не любив мос**ля. Тема війни, яка розпочалася ще у 2014 році, часом викликала у нього сльози. Він був справжнім патріотом", — розповідає товариш загиблого.

Роман Корнута мав позивний Мазепа.

"Друг завжди був вільною людиною, говорив, що він — козак-характерник. У нього навіть позивний — Мазепа.Тобто був дуже вольовим, завжди відстоював свою думку", — говорить Андрій Дутка.

Роман Корнута кілька разів брав участь в АТО/ООС. Повернувшись в Івано-Франківськ, їздив на військові навчання, збори військових.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роман разом з побратимами, що відвідували вишкіл, пішов на фронт добровольцем.

"Він пишався тим, що добровільно боронить країну від росіян, а не примусово. Я знаю, що Роман весь час був на "нулі", хоча ніколи про це не розповідав. Він з побратимами завжди виконували важкі завдання", — розповідає Андрій Дутка.

Роман Корнута воював у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ на Донеччині.

Після війни хотів стати тренером

Андрій Дутка говорить: познайомився з Романом Корнутою підлітком. Хлопці разом відвідували спортивний клуб.

"Він любив спорт. Це було його життя. У дитинстві Роман завжди залишався після тренувань, спілкувався з нами на різні життєві теми. Я на Романа дивився, як на старшого брата. Він був лідером. Завжди усміхненим, життєрадісним — душею компанії", — пригадує Андрій Дутка.

З його слів, після закінчення війни Роман хотів зайнятися тренерською діяльністю, працювати з дітьми.

Про загибель військовослужбовця повідомили також на Facebook-сторінці факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

"Роман Корнута досяг високих результатів у тайському боксі та кікбоксингу. У 2023 році закінчив магістратуру за спеціальністю фізична культура і спорт. Факультет фізичного виховання і спорту висловлює щирі співчуття батькам та рідним воїна, який поклав своє життя за незалежність нашої Батьківщини", — йдеться у дописі.

Роман Корнута загинув у ніч на 14 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку.

Вдома у військовослужбовця залишилися дружина, мати й брат.

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