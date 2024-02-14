Костянтин Кухар та Андрій Іскра з Полтавщини загинули під час оборони України

Костянтин Кухар та Андрій Іскра полягли у лютому 2024-го року. Військовослужбовці проживали у Полтавській області, а загинули на Донеччині.

Солдат Костянтин Кухар

Костянтин Кухар. Фото: Facebook Зіньківська міська рада

Костянтин Кухар народився у місті Дніпро. 2017-го року переїхав жити до бабусі у село Підозірка Зіньківської громади Полтавської області. Здобув професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, водія. Працював чоловік трактористом. У листопаді 2023-го Костянтина призвали до лав Збройних сил України. Служив гранатометником. Про це йдеться на Facebook-сторінці Зіньківської громади.

Загину воїн 1 лютого під час виконання бойового завдання біля Красногорівки Донецької області. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Костянтин мав звання солдат.

Військовослужбовцю було 22 роки. Поховати його мають у Дніпрі, коли це буде, невідомо.

Солдат Андрій Іскра

Андрій Іскра. Фото: Instagram А. Іскра

Андрій Іскра проживав у Полтаві. Військовослужбовець мав звання солдат. Він загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 12 лютого 2024-го року поблизу Авдіївки Донецької області. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Андрію Іскрі був 41 рік. Коли із ним прощатимуться, поки невідомо.

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